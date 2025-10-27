Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 50 yaşındaki Erdinç Can, yürüyüş yapmak için gittiği parkta geçirdiği kalp krizi sonucu, yaşamını yitirdi. Erdinç Can'ın kalp pilinin yenilemesi için bir ay önce çıkarıldığı bildirildi
Tekirdağ'da acı olay, öğle saatlerinde Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. Erdinç Can (50), arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapmak için gittiği parkta fenalaşıp, yere yığıldı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Erdinç Can, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KALP PİLİ 1 AY ÖNCE ÇIKARILMIŞ
Ancak Erdinç Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdinç Can’ın kalp pilinin yenilemesi için bir ay önce çıkarıldığı bildirildi.
EŞİ VE KIZI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Olayın ardından parka gelen Can’ın eşi ve kızı büyük üzüntü yaşadı.