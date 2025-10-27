İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: 5 yıl geriye dönük kayıtlar inceleniyor

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği” yönündeki 27 Ekim 2025 tarihli açıklamasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunu bilgilendirmek üzere yeni bir duyuru yaptı.

TİTİZLİKLE ARAŞTIRILIYOR

Savcılık, iddia konusu hakemlerin tespitine dönük olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile tespit edilecek diğer suçlara ilişkin hükümler kapsamında kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, Türk futbolunun yurt içinde ve yurt dışında daha sağlıklı ilerleyebilmesi için meselenin titizlikle araştırıldığı belirtildi.

LEKELENMEME HAKKI VURGUSU

Soruşturmanın kapsamına ilişkin bilgi veren Başsavcılık, profesyonel ve amatör liglerde yer alan kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin ve üst kurulların “bir bütünün parçası” olduğu vurgusuyla, lekelenmeme hakkı gözetilerek tüm unsurlar hakkında geniş bir inceleme yapıldığını kaydetti.

5 YIL GERİYE DÖNÜK ZAMAN DİLİMİ Delil toplama sürecinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, iletişim tespit kayıtları (HTS), erişilebilen yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinin abonelik bilgileri ile bu platformlarda bahis oynanıp oynanmadığına ilişkin veriler ve tanık beyanlarının temin edildiği/edilmekte olduğu açıklandı. En az 5 yıllık geriye dönük bir zaman dilimini kapsayan ve binlerce kişi ile onlarca kuruma ait kayıtların analiz edilmesinin zaman aldığı, yoğun mesai gerektirdiği; bu analizlerin ardından gerçek şüphelilerin tespitine bağlı olarak adli işlemlerin yapılacağı ifade edildi. YANLIŞ ALGI OLUŞTURACAK AÇIKLAMALARA DİKKAT Başsavcılık, soruşturmanın nicelik ve nitelik olarak geniş kapsamına dikkat çekerek, süreç tamamlanmadan kamuoyunu yanıltacak ve yanlış algı oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesini istedi. İlgili bilgi ve belgelerin ilgili kurumlardan temin edilerek işlemlerin sürdüğü, yeni ve güncel gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.