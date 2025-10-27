Habertürk
Habertürk
        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Hakemlerin bahis oynadığını belirten Hacıosmanoğlu, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor" dedi.

        Giriş: 27.10.2025 - 11:14 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:06
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk futbol hakemliğinde bahis skandalı patlak verdi!

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında hakemlerin bahis skandalına bulaştığını açıkladı.

        İşte o açıklamalar:

        "371 HAKEMİN BAHİS HESABI VAR, 152'Sİ AKTİF OYNUYOR"

        "Ulu Önder Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' yanında, bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Tüm unsurlarla beraber ahlaklı olmalıyız. Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor."

        REKLAM

        "BİR HAKEM TEK BAŞINA 18 BİN 227 KEZ BAHİS OYNAMIŞ"

        "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir!"

        "GEREKLİ CEZALARI ALACAKLAR"

        "Disiplin kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde bu hakemleri disiplin kuruluna sevk edecekler. Talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım."

        "KULÜPLER DE FUTBOLCULARINI KONTROL ETMELİ"

        "İnsanlarla iyi geçinip koltukta kalma derdimiz yok. Türk futbolunun içinde ne pislik varsa temizlemek görevimiz. Cenab-ı Allah müsaade ettiği süre içerisinde bunları yapacağız. Güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık ama ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil, bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda paylaşırız. Türk futbol ailesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesinin üstüne düşen görev de kendileriyle başlayıp futbolcuları dahil tüm unsurlarıyla kontrol edip paylaşmaları. Aksi durumda çalışmalarımızı güzide devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız."

        "HAKEMLİK İÇİN ÜNİVERSİTELERDE ÖZEL BİR BÖLÜM AÇILACAK"

        "Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşlarımız kendi adlarına hesap açıp bahis oynamıştır. Hakemlikle ilgili çalışmalarımız zaten vardı, yetkili kurumlarımızla çalışmaları hızlandırıp, 81 ilde kurslar açıp, üniversitede özel bir bölüm açılacak. O kurslardan gelen arkadaşlar üniversitede kapsamlı eğitim görüp Türk futboluna kazandırılacak. Bu çalışma meşakkatli bir yol ama iyi ve ahlaklı nesiller için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Genç hakemlere kasti değil insani hatalarında da yöneticilerden, kulüplerden destek olmalarını, güzel yarınlara bizim inancımız tam. Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum."

