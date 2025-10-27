Bokele'nin Osimhen'e yaptığı hareket kırmızı kart mı?

-Davinson Sanchez'in sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Normal şartlarda bariz gol şansı kriterleri içerisinde top kontrolü var. Burada bariz gol şansı yok. Öyle değilse umut vadeden atak olur. Burada da karar doğru sarı kart.

Bahattin Duran: Topu sağa doğru değil de öne doğru gitseydi yine bariz gol şansını destekleyecek elementimiz olurdu. Çok net bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Atağın genel olarak yönü de pozisyonun değerlendirilmesinde önemli bir kriter. Sarı kart yüzde yüz doğru.