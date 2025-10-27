Rabia Soytürk: Torreira ile ilişki yaşamadım

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, 17 Ağustos'ta üçüncü kez ayrılarak ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı.

Lucas Torreira'nın adı, ilişkinin sona ermesinin hemen ardından bir diğer oyuncu Rabia Soytürk ile anıldı. Söz konusu iddiayla ilgili Torreira hiçbir açıklamada bulunmadı. Soytürk de sosyal medya hesabından bu konuda bir açıklama yapmadı. Hal böyle olunca, birlikte oldukları yönünde kanaatler oluştu.

Ne var ki Lucas Torreira ile Rabia Soytürk, bir ilişki yaşamıyormuş. Soytürk, katıldığı bir davette Torreira ile ilişki yaşayıp - yaşamadığı yönündeki soruya; "Hayır, yok. Hiçbir zaman da olmadı" şeklinde net bir cevap vererek birliktelikle ilgili muallak düşünceleri aydınlattı.

