        Rabia Soytürk: Torreira ile ilişki yaşamadım - Magazin haberleri

        Rabia Soytürk: Torreira ile ilişki yaşamadım

        Rabia Soytürk, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile ilişki yaşayıp yaşamadığı yönündeki muallak düşünceleri aydınlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 09:33 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:34
        "İlişki yaşamadım"
        Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, 17 Ağustos'ta üçüncü kez ayrılarak ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı.

        Bir kez daha ayrıldılar
        Lucas Torreira'nın adı, ilişkinin sona ermesinin hemen ardından bir diğer oyuncu Rabia Soytürk ile anıldı. Söz konusu iddiayla ilgili Torreira hiçbir açıklamada bulunmadı. Soytürk de sosyal medya hesabından bu konuda bir açıklama yapmadı. Hal böyle olunca, birlikte oldukları yönünde kanaatler oluştu.

        Rabia Soytürk
        Rabia Soytürk

        Ne var ki Lucas Torreira ile Rabia Soytürk, bir ilişki yaşamıyormuş. Soytürk, katıldığı bir davette Torreira ile ilişki yaşayıp - yaşamadığı yönündeki soruya; "Hayır, yok. Hiçbir zaman da olmadı" şeklinde net bir cevap vererek birliktelikle ilgili muallak düşünceleri aydınlattı.

        Lucas Torreira
        Lucas Torreira
        #Rabia Soytürk
        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan
        #galatasaray

