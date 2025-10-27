Habertürk
        İzmir haberleri: Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti | SON DAKİKA HABERİ

        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!

        İzmir'in Konak ilçesinde, emekli bekçi 78 yaşındaki Hasan D.'nin, evine akan su nedeniyle tartışıp, tüfekle vurduğu üst kattaki komşusu 36 yaşındaki Mustafa Atıcıoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Atıcıoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu P.A.'nın ise tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 08:02 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:12
        İzmir'de olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.

        "EVİME SU AKIYOR" TARTIŞMASI

        DHA'daki habere göre emekli bekçi Hasan D. (78), üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle komşusu Mustafa Atıcıoğlu (36) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan D., evinde bulundurduğu tüfekle Mustafa Atıcıoğlu’na ateş etti.

        BABA İLE OĞLU YARALANDI

        Olayda, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu P.A. (7) vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, Hasan D.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Mustafa Atıcıoğlu dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu P.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
