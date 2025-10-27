İzmir'de olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.

"EVİME SU AKIYOR" TARTIŞMASI

DHA'daki habere göre emekli bekçi Hasan D. (78), üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle komşusu Mustafa Atıcıoğlu (36) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan D., evinde bulundurduğu tüfekle Mustafa Atıcıoğlu’na ateş etti.

BABA İLE OĞLU YARALANDI

Olayda, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu P.A. (7) vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, Hasan D.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Mustafa Atıcıoğlu dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu P.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.