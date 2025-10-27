Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında, silahla vurulduktan cesedi yanmış halde bulunan kişinin kimliği, olay yerindeki 3 anahtardan yola çıkılarak belirlendi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı
Mardin'de kan donduran olay Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim’de yaşandı. Ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu.
ÜÇ ANAHTARDAN CESET TESPİTİ YAPILDI
DHA'daki habere göre olay yerinde tespit edilen 3 anahtardan yola çıkan Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin 3 Haziran’dan beri kayıp olan Ramazan Er’e ait olduğunu belirledi.
ALACAK VERECEK CİNAYETİ ÇIKTI
Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle belirlenen 14 şüpheli, gözaltına alındı.
Ramazan Er’in alacak meselesi nedeniyle otomobilde öldürüldüğü, cesedin Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı belirlendi.
4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.