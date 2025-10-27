Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 10. hafta maçında son haftaların formda ekibi Gaziantep FK'ya konuk olacak. Fatih Karagümrük ve Stuttgart galibiyetleriyle çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'yı da deplasmanda devirerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmek istiyor. Gaziantep FK ise güçlü rakibini mağlup edip çıkışını sürdürme peşinde... Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.
9 hafta sonunda 19 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, haftaya üçüncü sırada girdi.
Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ise 9 maçta topladığı 17 puanla 5. sırada yer alıyor. Güneydoğu ekibi, güçlü rakibini de yenerek sükse yapmayı hedefliyor.
DURAN KADRODA, MERT HAKAN VE BARTUĞ ELMAZ YOK
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve Stuttgart maçında süre alan Jhon Duran, Gaziantep kafilesine dahil edilirken, Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Gaziantep'e götürülmedi.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Ederson
Semedo
Skriniar
Oosterwolde
A. Brown
Edson Alvarez
İsmail Yüksek
Nene
Asensio
Kerem
En-Nesyri