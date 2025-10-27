Karabük'te yürek yakan kaza, dün saat 15.30 sıralarında Karabük-Safranbolu kara yolunun Adnan Menderes Bulvarı’nda mevkiinde meydana geldi.

E.B. idaresindeki kamyonet ile Hilal Kahreman (22) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLETİYLE SÜRÜKLENDİ

DHA'daki habere göre kazanın ardından savrulan motosiklet devrilirken sürücü de sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosikletin sürücüsü Hilal Kahreman’ın ağır yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hilal Kahreman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BU YIL MEZUN OLMUŞTU

AA'daki habere göre Kahreman’ın Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinden bu yıl mezun olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonet sürücüsü E.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.