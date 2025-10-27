Habertürk
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor | Dış Haberler

        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor

        Karadağ Başbakanı Spajic, Podgorica'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklı saldırıya uğramasının ardından Karadağ'ın Türk vatandaşlarına geçici olarak vize uygulamasını yeniden başlatacağını duyurdu. 25 Ekim günü yaşanan bıçaklı saldırının ardından yaralı şahıs kendisine Türk vatandaşlarının saldırdığını iddia etti, olayın ardından çok sayıda Türk vatandaşının gözaltına alındığı öne sürüldü

        Giriş: 27.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:15
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, 25 Ekim Cumartesi günü Podgorica'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklı saldırıya uğramasının ardından Karadağ'ın Türk vatandaşlarına geçici olarak vize uygulaması başlatacağını duyurdu.

        Spajic, bugün acil bir prosedürle Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz rejimin geçici olarak kaldırılmasına ilişkin karar alacağını ifade etti.

        "ÇOK SAYIDA TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI" İDDİASI

        25 Ekim Cumartesi günü Podgorica'nın Zabjelo semtinde yaşanan bıçaklı saldırının ardından yaralı şahıs kendisine Türk vatandaşlarının saldırdığını iddia etti. Olayın ardından yerel basında çıkan haberlerde, çok sayıda Türk vatandaşının gözaltına alındığı öne sürüldü. Zabjelo semtinde protestolar düzenlendi ve sıkıyönetim ilan edildi.

        Bölgede büyüyen olaylarının ardından açıklama yapan Karadağ Başbakanı bugün acil bir toplantıyla Türk vatandaşları için uygulanan vizesiz giriş hakkının kaldırılmasına ilişkin bir karar vereceğini duyurdu.

        Spajić, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu çerçevesinde karşılıklı çıkarlarımıza en uygun modeli bulmak için yoğun görüşmelere başlanacaktır." dedi.

        Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Zabjelo'daki bir eğlence yerinde birkaç kişinin katıldığı bir kavgayla kamu düzeninin ve huzurunun bozulduğu belirtildi, olayda bir kişinin göğüs ve kollarından yaralandığı belirtildi.

        Polis tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde geçici olarak Podgorica'da bulunan Türk vatandaşlarının karıştığı şiddet olayları ve çeşitli noktalarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak, koordineli operasyonlar yürüttüğünü ve bu kapsamda yaklaşık 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.

        IRKÇI SLOGANLAR ATILDI İDDİASI

        Ayrıca sosyal medyaya yansıyan görüntülerde saldırganların gözaltına alındığı ve bir polis eşliğinde bir araca bindirildiği görüldü. Bu esnada kalabalığın ırkçı sloganlar attığı öne sürüldü.

        90 GÜNLÜK VİZESİZ GİRİŞ HAKKI

        Türkiye ile Karadağ arasında Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde "Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir" hükmü bulunuyordu.

        Ayrıca Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat etmek imkanı tanınmıştı.

