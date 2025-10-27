Geçtiğimiz haftalarda Berna Laçin'in bir dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Altınbilek için; "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunu yapmasının ardından Dilan Çiçek Deniz de konuyla ilgili görüş bildirmişti.

"OYUNCULUK O KADAR DA KUTSAL BİR MESLEK DEĞİL" DEMİŞTİ

Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir etkinlikte; "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" diyerek, Berna Laçin'e göndermede bulunmuştu.

EKİN TÜRKMEN'DEN DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E: CAHİL

Dilan Çiçek Deniz'in bu sözlerinden sonra Ekin Türkmen de meslektaşına tepki gösterip; "Oyunculuk çok kutsal bir meslek. Yazık! Bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız hiyerarşi bilmeyen cahiller" ifadelerini kullanmıştı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Tüm bunların ardından Dilan Çiçek Deniz, "Yanlış anlayanlar var" diyerek tartışma yaratan sözleri hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Bu konuyla ilgili kendisini destekleyen isimlerin de olduğunu vurgulayan Dilan Çiçek Deniz; "Güzel tepkiler var. Sağ olsunlar. Bence yanlış anlayanlar da var. Onları da açıklamak istiyorum. Ben işime çok saygı duyuyorum. Çok önem istiyorum ve çok şanslıyım ki çok sevdiğim bir iş yapıyorum ama 'Oyuncular kutsaldır' denildiği noktada oyuncuların yaptığı bazı hareketleri meşrulaştırmış olabiliyoruz. Meşru hale getirebiliyoruz. Benim genç bir oyuncu arkadaşım ya da sette çalışan bir arkadaşım, bazı 'Kutsal oyuncular' tarafından herhangi bir tavra maruz kaldıktan sonra onu sorgulayamayacak bir pozisyona sürüklenmelerini istemem" dedi.