ANTALYA'DA YAŞIYOR

Antalya'da yaşamını sürdüren 76 yaşındaki Sezer Güvenirgil; "Oyunculuktan neden uzaklaştınız?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Yaklaşık 20 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Burada yazlığım var. Kızım burada birine âşık olunca onu yalnız bırakmak istemedim. Böyle olunca da sektörden uzak kalıyorsunuz. Belki de beni unutmuşlardır, onun için de teklif gelmiyor olabilir ama oyunculuğa yeniden dönmek isterim.

