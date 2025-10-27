Birine iddianame birine kelepçe! İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
Biri direksiyon başında biri de yaya geçidinde magandaların saldırısına uğrayan iki kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara'da yaya geçidindeki kadını darp eden sürücüye 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, İstanbul Bakırköy'de aracıyla bir kadın sürücünün önünü keserek, çocuklarının gözü önünde kadın sürücüye saldıran şüphelinin yakalandığını bildirdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaya yolundaki kadını darbeden sürücü hakkında, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 9 Eylül'de Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi Sezenler Sokak'ta S.Ç. yeşil ışık yandığında yaya çizgisinden yolun karşısına geçtiği sırada, Atanur Aşatır kullandığı araçla, yayanın geçtiğini görmesine rağmen yavaşlamadan sürmeye devam etti.
S.Ç, trafik kurallarına uymadan geçtiği için Aşatır'a tepki gösterdi. Müştekinin duyacağı şekilde araç içerisinden müştekiye küfrederek inen Aşatır, S.Ç'ye vurdu ve kadın yere düştü. Hastaneye kaldırılan kadının omzunda kırık meydana geldi. Bunun üzerine Aşatır, emniyet ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
SÜRÜCÜYE 8 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Adli muayene raporuna yer verilen iddianamede, S.Ç'nin "sol omzunun yerinden çıktığı, aynı zamanda sol kolun üst kemiğinin omuzla birleşen kısmında birden fazla parçalı kırık meydana geldiği" belirtildi.
İddianamede, şu tespitlere yer verildi: "Şüphelinin trafik lambalı ve yaya çizgisi bulunan yolda trafik kurallarına uymadan ve yaya çizgisinden, yayanın geçtiğini görmesine rağmen geçişini beklemeden kullandığı aracın hızını yavaşlatmadan yoluna devam ettiği belirlenmiştir. Bu sırada kendisine tepki gösteren ve yolun karşısına geçmek için yeşil ışık yandığında yola girip yürüyen kadın müştekiye küfür ederek 'alenen hakaret' suçunu ve kullandığı aracı durdurup araçtan indikten sonra müştekiye vurarak 'kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçunu işlediği anlaşılmıştır."
İddianamede, şüphelinin "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
BAKAN YERLİKA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.
BAKIRKÖY'DEKİ TRAFİK ZORBASI DA YAKALANDI
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bakırköy'de aracıyla bir kadın sürücünün önünü keserek, çocuklarının gözü önünde kadın sürücüye saldıran şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabındaki yaptığı paylaşımda, yeni trafik kanunu teklifinin yürürlüğe girmesi halinde sürücü K.İ.K'nin 60 gün boyunca araç kullanamayacağını belirtti.
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanacağını belirten Yerlikaya, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın da 60 gün trafikten men edileceğini kaydetti.
Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte şehir eşkıyası gibi davrananlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye çocuklarının yanında saldıracak kadar gözü dönen bu şehir eşkıyaları bizden kaçamayacak. Bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız." ifadelerine yer verdi.