Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!

Türk hakemliğinde bahis skandalının patlak vermesinin ardından kulüplerden ilk tepkiler gelmeye başladı. Kulüpler Birliği Vakfı başta olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer birçok kulüp üst üste açıklamalar yayımlayarak sürecin şeffaf şekilde paylaşılmasını talep etti.

İşte o açıklamalar:

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştığı "profesyonel liglerde görev yapan toplamda 571 aktif hakemden, 371 tanesinin 6 bahis şirketinin biri veya birkaçında hesabının olduğu tespit edildi." bilgisi, futbol camiamızda büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanmıştır. Kulüpler Birliği olarak, Türk futbolunun itibarı ve güvenilirliği açısından son derece hassas olan bu süreçte, Federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaları kıymetli buluyor ve şeffaflık yönünde gösterilen iradeyi takdirle karşılıyoruz.

Hakemlik müessesesi, futbolun adaletinin teminatıdır. Bu kurumun herhangi bir şekilde etik dışı davranışlarla gölgelenmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir. Bununla birlikte, her bireyin masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını çiziyoruz.

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz. Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, kamuoyuyla paylaştığı bilgiler, Türk futbolunun uzun süredir içinde bulunduğu güven ve adalet krizinin boyutlarını açıkça gözler önüne sermiştir. Sahada adaleti sağlamakla yükümlü hakemlerin bahis hesaplarının bulunduğu ve aktif olarak bahis oynadıklarının tespit edilmesi, yalnızca spor ahlakına değil, Türk futbolunun temel değerlerine de ağır bir darbedir. Galatasaray Spor Kulübü olarak temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi bundan önce defalarca dile getirdik; bu konuda her zaman kararlı bir duruş sergiledik. Bugün, bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bugün Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün bu süreçte ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim. Kulübümüz, temiz futbolun tesis edilmesi adına atılan her adımı sonuna kadar destekleyecektir. Sayın Hacıosmanoğlu'nun öncülüğünde yürütülen bu çalışmayı Türk futbolu adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Türk futbolunun itibarı, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sahada adaleti sağlamakla görevli olan hakemlerin bahis oynaması, kişisel menfaatleri uğruna maçlara direkt etki etmeleri ve futbolun doğasına neşter vurmaları tüm futbol camiasını derinden sarsmıştır. Kayserispor Kulübü olarak; futbolda adaletin birinci unsur olmasını her platformda ısrarla savunduk. Bugün ortaya çıkarılan tabloda, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki TFF'nin bu çalışmalarını derinleştirmesini ve Türk futbolunda artık temiz eller operasyonunun başlamasını, bahis oynayan hakemlerin isimlerini, hangi maçlarda ve nasıl bahis oynandığını daha şeffaf bir şekilde paylaşmasını talep ediyoruz. Türk futbolu artık bu karanlık günler ile değil; adaletli, şeffaf ve mücadeleci bir kimlik ile anılmalıdır. Kayserispor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız.

Daha önce de birçok kez dile getirdiğimiz gibi, Türk Futbolunun itibarının korunması, adaletinin ve tarafsızlığının yeniden tesis edilmesi gereklidir. Başakşehir Futbol Kulübü olarak, son derece hassas olan sürecin yakından takipçisi olacağımızın altını çiziyor, TFF'nin ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konu da dahil olmak üzere temiz futbola kavuşabilmemiz adına atacakları her türlü adımlarını destekliyoruz.