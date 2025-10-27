Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim

        ABD Başkanı Donald Trump, 2028 yılında düzenlenmesi planlanan Başkanlık Seçimleri'nde aday olmayı çok isteyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:07 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trump, Asya turu kapsamında Japonya'ya giderken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Gelecek dönem Başkanlık Seçimleri'ne adaylığını koyma ihtimaline ilişkin Trump, "Bunu yapmayı çok isterim. Anketlerde en iyi sonuçlara sahibim." dedi.

        Trump, ABD anayasasına göre iki dönemle sınırlandırılmış Başkanlık görevinin uzatılması konusunda "yasal mücadele" verip vermeyeceği sorulduğunda ise bu konuyu henüz düşünmediğini belirtti.

        Başkanlık seçiminde kendisi dışında aday olabilecek kişilere de değinen Trump, yönetiminde "harika insanlar"ın bulunduğunu belirterek Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in potansiyel adaylar olabileceğine işaret etti.

        REKLAM

        Trump, seçimlerde başkan yardımcısı adayı olma ihtimalini reddederek "Evet bunu yapmama izin verilir. Bence bu, çok sevimli olurdu. Evet, bunu çok sevimli olduğu için reddederdim." diye konuştu.

        Öte yandan sağlık durumu hakkında bilgi veren Trump, MR sonuçlarının "mükemmel" olduğunu söyledi.

        ABD'de mevcut yasalar çerçevesinde Anayasa'nın 22. ek maddesi, Başkanların iki dönemden fazla seçilmesine imkan tanımıyor.

        ABD yasalarına göre Başkanlığa uygun olmayan biri, Başkan yardımcılığına da uygun olamıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa