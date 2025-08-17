Lucas Torreira ve Devrim Özkan, bir kez daha ayrıldı - Magazin haberleri

Lucas Torreira ve Devrim Özkan, bir kez daha ayrıldı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, inişli çıkışlı ilişkilerinde bir kez daha ayrılık kararı aldı.

Hatırlanacağı üzere, 3 Ağustos'ta Galatasaray’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında iki gol atan Torreira, gol sevincini eliyle yaptığı kalp işaretiyle kutlamıştı.

Bu hareket, maçı ekran başında izleyen Devrim Özkan’ın sosyal medyada paylaşmasıyla dikkat çekmiş; çift kısa süre içinde yeniden birbirini takibe alarak barışmış ve birlikte tatile çıkmıştı.

Ancak ikilinin bu ilişkileri 15 gün sürdü Çiftin Instagram’da birbirlerini takipten çıkması, ayrılık iddialarını doğruladı.