Lucas Torreira ve Devrim Özkan, bir kez daha ayrıldı
Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, 15 gün süren ilişkilerini noktalama kararı aldı. Çift, Instagram'da birbirlerini takibi bıraktı
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, inişli çıkışlı ilişkilerinde bir kez daha ayrılık kararı aldı.
Hatırlanacağı üzere, 3 Ağustos'ta Galatasaray’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında iki gol atan Torreira, gol sevincini eliyle yaptığı kalp işaretiyle kutlamıştı.
Bu hareket, maçı ekran başında izleyen Devrim Özkan’ın sosyal medyada paylaşmasıyla dikkat çekmiş; çift kısa süre içinde yeniden birbirini takibe alarak barışmış ve birlikte tatile çıkmıştı.
Ancak ikilinin bu ilişkileri 15 gün sürdü Çiftin Instagram’da birbirlerini takipten çıkması, ayrılık iddialarını doğruladı.