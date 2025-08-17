Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Lucas Torreira ve Devrim Özkan, bir kez daha ayrıldı - Magazin haberleri

        Lucas Torreira ve Devrim Özkan, bir kez daha ayrıldı

        Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, 15 gün süren ilişkilerini noktalama kararı aldı. Çift, Instagram'da birbirlerini takibi bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 23:46 Güncelleme: 17.08.2025 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir kez daha ayrıldılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, inişli çıkışlı ilişkilerinde bir kez daha ayrılık kararı aldı.

        Hatırlanacağı üzere, 3 Ağustos'ta Galatasaray’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında iki gol atan Torreira, gol sevincini eliyle yaptığı kalp işaretiyle kutlamıştı.

        Bu hareket, maçı ekran başında izleyen Devrim Özkan’ın sosyal medyada paylaşmasıyla dikkat çekmiş; çift kısa süre içinde yeniden birbirini takibe alarak barışmış ve birlikte tatile çıkmıştı.

        Ancak ikilinin bu ilişkileri 15 gün sürdü Çiftin Instagram’da birbirlerini takipten çıkması, ayrılık iddialarını doğruladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Balkon çöktü! 5 yaralı
        Balkon çöktü! 5 yaralı
        Gaziantep'te fabrika yangını!
        Gaziantep'te fabrika yangını!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Habertürk Anasayfa