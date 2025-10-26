Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bu yıl rekor kırıldı

        Bu yıl rekor kırıldı

        Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen 'En İyi Turizm Köyleri' girişimi kapsamında, Türkiye'den seçilen Akyaka, Barbaros, Anıtlı ve Kale Üçağız ile bu yıl rekor kırılmasıyla, köy yaşamı yeniden gündeme geldi. Pandemiyle birlikte bir akım haline gelen 'Köye yerleşme' düşüncesi gerçekleşti mi yoksa hayal olmaya devam mı etti? Sadece birer kişinin yaşadığı 5 köy hangileri? Tarım sektörünün GSYH'deki payı ne kadar? Hangi ünlüler köyde yaşıyor?

        Giriş: 26.10.2025 - 00:01 Güncelleme: 26.10.2025 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orada bir köy var uzakta
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Atatürk'ün ifadesiyle, milletin efendilerinin yerleşim alanı; insanın kökleriyle en derin şekilde bağ kurduğu, iç sesini en net şekilde duyduğu, huzurun, masumiyetinin, saflığın simgesi köy...

        Ahmet Kutsi Tecer’in sözlerini 1927’de yazdığı 'Orada Bir Köy Var Uzakta' adlı şiiri, 1950'li yıllarda Münir Ceyhan tarafından bestelendi.

        Ahmet Kutsi Tecer (1901 - 1967)
        Ahmet Kutsi Tecer (1901 - 1967)

        'Orada Bir Köy Var Uzakta', ilkokullarda başta Yerli Malı Haftası başta olmak üzere birçok etkinlikte, sesi güzel olan öğrencilerden oluşan bir koro, müzik derslerinde de bütün sınıf tarafından mutlaka seslendirilirdi.

        Birbirine çok benzese de herkesin kendine özgü bir köy algısı vardır. Benim için köy demek, pastoral romantizmle bezeli köyümüz Taşucu demek.

        Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu demek; sabahları horoz sesiyle uyanıp, güne sıkma ve çökelek salatası yiyerek başlamak, ata - eşeğe binmek, harnup, nar ve dikenli inciri dalından koparıp yemek, damda kurulan cibinlikte yıldızların altında uyumak demek. Elbette aklıma her geldiğinde; "İyi ki o günleri yaşamışım"ın verdiği mutlulukla, o günleri bir daha yaşayamayacak olmanın verdiği burukluğun harman olduğu duygu sarmalı demek. Örneğin Taşucu'nda; amcamın eşeği Sıpa ve köpeği Yetiş ile gezdiğim zamanlar, zihnimin 'Silinmeyecekler' bölümünde yer alıyor.

        Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen 'En İyi Turizm Köyleri' girişimi kapsamında, Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki 29 ülkeden 52 köy ödüle lâyık görüldü. Köyler; kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerle değerlendirildi.

        REKOR KIRILDI

        'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde ülkemizden 4 köy yer alarak bu alanda rekor kırıldı. (Daha önce, aynı yıl en fazla 2 köy seçilmişti) Yeni listeyle birlikte, 'En İyi Turizm Köyleri Ağı'na katılan köy sayısı, dünya genelinde 319’a ulaştı. 'En İyi Turizm Köyleri Ağı'; kırsal destinasyonların deneyim paylaşımını, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliğini amaçlıyor.

        Muğla’dan; Akyaka, İzmir’den; Barbaros, Mardin’den; Anıtlı ve Antalya’dan Kale Üçağız köyleri, doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasına alındı.

        Peki, adı geçen köylerde nüfus durumu nedir?

        Birçok köyde nüfus azalması görülürken; Akyaka, Barbaros, Anıtlı ve Kale Üçağız'da tam tersi bir durum gerçekleşti.

        2025'TE TÜRKİYE'NİN 'EN İYİ TURİZM KÖYLERİ'

        ♦ Akyaka (Muğla)… Doğal güzellikleri ve çevre dostu mimarisiyle tanınıyor.

        2015'te nüfusu; 2.691 olan köyde yaşayanların sayısı 10 yılda; % 15 artışla 3.104'e ulaştı.

        ♦ Barbaros (İzmir)… Yerel üretim, geleneksel el sanatları ve gastronomiyle öne çıkıyor.

        2015'te nüfusu, 294 olan köyde yaşayanların sayısı 10 yılda; % 52 artışla 448'e çıktı.

        Köyün muhtarı Barbaros Ersan, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne ilk başvurularını 2021'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Köyün, 1970'li yıllardan itibaren turizmle tanıştığını belirten Ersan; "1970'li yılların ortalarından 1998'e kadar Türk geceleri düzenlenirdi. Bir turizm firması, köye turist getirirdi. Her perşembe köyde etkinlik olurdu. Otellerde 'her şey dâhil' sistem başlayınca turist geleneği bitti. Köyümüze yine de gelen giden oluyordu. Birçok dizi, klip ve reklam çekimi yapıldı. İlk film 1986'da Hülya Avşar, Menderes Samancılar ve Aytaç Arman'ın oynadığı 'Uzun Bir Gece' filmiydi" diye konuştu.

        ♦ Anıtlı (Mardin)… Tarihî dokusu ve çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor.

        2015'te nüfusu; 157 olan köyde yaşayanların sayısı 10 yılda; % 5 artışla 165 kişi oldu.

        ♦ Kaleüçağız (Antalya)… Likya uygarlığının izlerini taşıyan eşsiz kıyı köylerinden biri.

        2015 nüfusu; 471 olan köyde yaşayanların sayısı, 10 yılda; % 7 yükselişle 502'ye yükseldi.

        REKLAM

        TÜRKİYE'DE KAÇ KÖY BULUNUYOR?

        2012'de çıkarılan yasayla büyükşehir belediyesi sınırları il sınırlarına genişletilmiş olan 30 ile bağlı bütün köyler, kırsal mahalle statüsüne dönüştürüldü. Böylelikle, 34.396 olan köy sayısı; 18.238’e düştü. (% 47 azaldı)

        EN ÇOK KÖYE SAHİP OLAN İLLER

        ♦ Sivas... 1.234

        ♦ Kastamonu… 1.054

        ♦ Çorum… 756

        Kastamonu'nun Pınarbaşı köyünde 6.036 kişi yaşıyor.
        Kastamonu'nun Pınarbaşı köyünde 6.036 kişi yaşıyor.

        Ülkemizde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tek köy, Bursa'nın Cumalıkızık köyüdür. Bursa ve Cumalıkızık, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" başlığıyla 2014'te listeye dâhil edildi. Cumalıkızık, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken dönem sivil mimarisini koruyan bir köy olma özelliğine sahip.

        Artan ziyaretçi nedeniyle son yıllarda en büyük geçim kaynağı turizm olan Cumalıkızık'ta 699 kişi yaşıyor.
        Artan ziyaretçi nedeniyle son yıllarda en büyük geçim kaynağı turizm olan Cumalıkızık'ta 699 kişi yaşıyor.

        NÜFUSU EN FAZLA OLAN KÖYLER

        ♦ Taşpınar (Adıyaman)… 7.002

        ♦ İpekli (Adıyaman)… 6.144

        ♦ Pınarbaşı (Kastamonu)... 6.036

        Adıyaman'ın Taşpınar köyünün nüfusu, 2022'de 370 kişiden oluşuyordu. 6 Şubat depremlerinden sonra konteyner kentlerin kurulmasının da etkisiyle köyün nüfusu, 2023'te; 5.154'e, 2024'te ise 7.002'ye yükseldi.

        TEK KİŞİNİN YAŞADIĞI KÖYLER

        ♦ Ağaçyurdu... Şırnak

        ♦ Çattepe… Siirt

        ♦ Tarlabaşı… Iğdır

        ♦ Kayalıbağ… Bitlis

        ♦ Çomakköy… Bingöl

        REKLAM

        1993'te terör ve güvenlik gerekçesiyle boşaltılan Ağaçyurdu, 2013'te yerleşime tekrar açıldı. 17 kişi, Ağaçyurdu'na dönse de yıllar içinde nüfus, 1 kişiye kadar düştü.

        2013 ila 2024 arasında köy nüfusu, sürekli olarak düşüş gösterdi. Sadece 2018 ve 2023'te bir önceki yıla oranla artış görüldü. Sonuç olarak son 12 yılda köy nüfusu; % 14.7 azaldı.

        KÖY NÜFUSU AZALMAYA DEVAM EDİYOR

        ♦ 2013

        Türkiye Nüfusu… 76.667.864

        Köy Nüfusu… 6.633.349 (% 8.6)

        ♦ 2014

        Türkiye Nüfusu… 77.695.904

        Köy Nüfusu… 6.409.722 (%8.2)

        ♦ 2015

        Türkiye Nüfusu… 78.741.053

        Köy Nüfusu… 6.220.543 (% 7.9)

        ♦ 2016

        Türkiye Nüfusu… 79.814.871

        Köy Nüfusu… 6.145. 545 (% 7.7)

        ♦ 2017

        Türkiye Nüfusu… 80.810.525

        Köy Nüfusu… 6.060.789 (% 7.5)

        ♦ 2018

        Türkiye Nüfusu… 82.003.882

        Köy Nüfusu… 6.314.299 (% 7.7)

        ♦ 2019

        Türkiye Nüfusu… 83.154.997

        Köy Nüfusu… 5.987.160 (%7.2)

        ♦ 2020

        Türkiye Nüfusu… 83.614.362

        Köy Nüfusu… 5.852.005 (% 7)

        ♦ 2021

        Türkiye Nüfusu… 84.680.273

        Köy Nüfusu… 5.758.258 (% 6.8)

        ♦ 2022

        Türkiye Nüfusu… 85.279.553

        Köy Nüfusu… 5.628.450 (% 6.6)

        ♦ 2023

        Türkiye Nüfusu… 85.372.377

        Köy Nüfusu… 5.976.066 (% 7)

        ♦ 2024

        Türkiye Nüfusu… 85.664.944

        Köy Nüfusu… 5.653.886 (% 6.6)

        * Parantez içindeki yüzdeler; köy nüfusunun, genel nüfustaki oranını gösteriyor.

        Köy denince akla ilk olarak ülkenin tarım alanları geliyor.

        Peki tarım sektörünün gayri safi yurt içi hasıladaki payı ne kadar?

        1960'ta; tarım sektörünün GSYH'deki payı % 60'tı...

        Yıllar içinde aslan payı, sanayi sektörünün oldu. Tarım sektörünün payı, 2000'li yılların başında tek haneli rakama kadar düşerken son 5 yıldaki verilere bakacak olursak, tarım sektörü girdisinde bariz bir değişim gözlenmedi.

        SON 5 YILDA TARIM SEKTÖRÜNÜN GSYH İÇİNDEKİ PAYI

        ♦ 2020... % 6.7

        ♦ 2021... % % 5.5

        ♦ 2022... % 6.5

        ♦ 2023... % 6.2

        ♦ 2024... % 6

        AB ülkelerinde ise tarım sektörünün gayri safi yurt içi hasıladaki payının bir hayli düşük olduğu görülüyor. 27 Avrupa ülkesinin ortalaması % 1.5 ila % 2 arasında bulunuyor.

        En fazla tarım alanına sahip 4 AB üyesi ülkenin tarım alanı, ülke yüz ölçümündeki oranı açısından, Türkiye'den daha fazla olsa da ülkemizdeki tarım sektörünün GSYH içindeki payı daha yüksek. Bu da Türkiye'nin AB ülkelerinden daha fazla tarım ülkesi olduğunu gösteriyor.

        5 ÜLKENİN TARIM ALANI

        ♦ Türkiye... 24 milyon hektar (Ülkenin % 30'u)

        ♦ Fransa... 33 milyon hektar (Ülkenin % 51'i )

        ♦ İspanya... 27 milyon hektar (Ülkenin % 53'ü)

        ♦ Almanya... 17 milyon hektar (Ülkenin % 47'si)

        ♦ İngiltere... 17 milyon hektar (Ülkenin % 69'u)

        Ülkelerin bu kadar tarım alanına sahip olması, başlı başına tamamının ekili olduğu anlamına gelmiyor. Tarım alanının ne kadar ekili olduğu yıldan yılda değişiyor.

        TÜRKİYE'DE TARIMLA İLGİLİ RAKAMSAL BİLGİLER

        2024'te;

        • Üreticilere yönelik toplam doğrudan üretim destekleri yaklaşık; 91 milyar TL'ye ulaştı.

        • Türkiye'nin tarımsal hasılası, yaklaşık 74 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        • Tarım sektörü, bir önceki yıla göre; % 3.9 oranında büyüdü.

        • Tarım ve gıda ürünlerinde toplam 32.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

        2024'te;

        • 22.487.757 ton süt üretildi (Kişi başına; 262 litre)

        • 2.105.895 ton kırmızı et üretildi (Kişi başına; 24.5 Kg)

        • 2.512.131 ton tavuk eti üretildi (Kişi başına; 32.7 Kg)

        • 21.155.089.000 adet yumurta üretildi (Kişi başına; 246 yumurta)

        ÖNCEKİ YILLARIN EN İYİ TURİZM KÖYLERİ

        2021

        ♦ Mustafa Paşa (Nevşehir)

        ♦ Taraklı (Sakarya)

        2022

        ♦ Birgi (İzmir)

        2023

        ♦ Şirince (İzmir)

        2024

        ♦ Ormana (Antalya )

        Birgi
        Birgi

        İstanbul'un başta gürültüsünden ve trafiğinden bunalan bazı ünlüler, şehri terk ederek yaz - kış, köy hayatı yaşamaya başladı.

        KÖYE YERLEŞEN ÜNLÜLER

        ♦ Yılmaz Erdoğan

        ♦ Hayko Çepkin

        ♦ Kıraç

        ♦ Attila Saral

        ♦ Burak Hakkı

        ♦ Özlem Tekin

        ♦ Ege

        ♦ Özgü Namal

        ♦ İlker Ayrık

        Yılmaz Erdoğan, aynı zamanda bazı çekimleri, çiftliğine kurduğu platoda gerçekleştiriyor.
        Yılmaz Erdoğan, aynı zamanda bazı çekimleri, çiftliğine kurduğu platoda gerçekleştiriyor.
        İşte bütün mesele bu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #köy
        #Birleşmiş Milletler
        #yılmaz erdoğan
        #tarım

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Örnek konutlar görüntülendi
        Örnek konutlar görüntülendi
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Fırtına seriye bağladı!
        Fırtına seriye bağladı!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Habere engel, gazetecilere darp!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Ters yön ihlali can aldı
        Ters yön ihlali can aldı
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        "Başkan Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Habertürk Anasayfa