"Alalım mı almayalım mı?" İşte bütün mesele bu

♦ DEPRESYON VE ANKSİYETE
Araştırmalar, birden fazla sosyal medya platformu kullanmanın depresyon ve anksiyete belirtileriyle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Sürekli kıyaslama ve olumsuz geri bildirimler, çocuklarda olumsuz duyguları tetikleyebilir.
♦ DÜŞÜK BENLİK SAYGISI VE KIYASLAMA
Çocuklar, sosyal medyada gördükleri, filtrelenmiş ve idealize edilmiş "mükemmel" hayatlar, vücutlar veya başarılarla kendilerini kıyaslar. Bu durum, benlik saygısının düşmesine, kötü vücut imajı gelişimine ve yetersizlik hislerine yol açabilir.
♦ SOSYAL BASKI VE ONAYLANMA KAYGISI
Çocuklar, paylaşımlarının yeterli sayıda beğeniye ulaşıp ulaşmayacağı veya takipçileri tarafından kabul görüp görmeyeceği konusunda sürekli endişe duyabilir. Bu durum, öz saygılarını dış onaya bağımlı hale getirir.
♦ İZOLASYON VE YALNIZLIK
Sosyal medya, arkadaşlarıyla iletişim kurmanın bir yolu olsa da, aşırı kullanım gerçek hayattan geri çekilmeye ve yakın, derinlikli ilişkilerden mahrum kalmaya neden olabilir.
♦ UYKU BOZUKLUKLARI
Gece saatlerinde cihaz kullanımı ve mavi ışığa maruz kalma, çocukların uyku düzenlerini bozar ve kalitesiz uykuya neden olur. Kaliteli uyku, psikolojik sağlık için elzemdir.
♦ FİZİKSEL SAĞLIK SORUNLARI
Uzun süreli hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları, obezite riskini artırır. Ayrıca, uzun süreli ekran kullanımı göz hastalıklarına ve postür bozukluklarına yol açabilir.
♦ OKUL BAŞARISINDA DÜŞÜŞ
Sosyal medyaya ayrılan zamanın artması, ders çalışmaya ayrılan zamanı azaltabilir ve okul performansının düşmesine neden olabilir.
♦ GÜVENLİK VE GELİŞİMSEL RİSKLER
Çocukların dijital okuryazarlık ve mahremiyet bilinci tam olarak gelişmediği için çevrimiçi ortamlar ciddi güvenlik riskleri barındırır.
♦ SİBER ZORBALIK
Çocukların sosyal medyada karşılaştığı en büyük risklerden biri, tehdit, alay veya dışlanma şeklinde gerçekleşen siber zorbalıktır. Bu, ciddi psikolojik travmalara yol açabilir.
♦ UYGUNSUZ İÇERİĞE MARUZ KALMA
Algoritmalar, çocukları bazen tartışmalı, şiddet içeren veya uygunsuz / müstehcen içeriğe yönlendirebilir.
♦ ÇEVRİMİÇİ İSTİSMAR RİSKİ
Çocuklar, sosyal medyada tanıştıkları ve kendilerini gizleyen yetişkinler (pedofiller) tarafından istismar, şantaj veya tehlikeli durumlara sürüklenme riski altındadır. Çocukların, % 80'e yakını, çevrimiçi konuştuğu kişinin yetişkin olduğunu anlayamamaktadır.
♦ MAHREMİYET VE KİMLİK SORUNLARI
Çocukların kişisel bilgi ve konumlarını paylaşması, yabancılar tarafından takip edilme ve kimlik hırsızlığı riskini artırır. Ayrıca, takipçi kazanmak için sahte kimlik yaratma çabası, gençlerde kimlik karmaşasına neden olabilir.