1972 yılında Galatasaray Lisesi'ni, 1978'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 1974-1985 yılları arasında 20'den fazla tiyatro oyununda, 10 sinema filminde rol aldı. Çok sayıda televizyon programında sunucu, danışman, yazar, genel yönetmen ve yapımcı olarak görev yaptı. Korhan Abay, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, Best Model Of The World ve Afife Tiyatro Ödülleri gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası festival, yarışma ve ödül törenlerinde sunuculuk yaptı. Ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sunuculuk görevi TRT tarafından Meltem Cumbul ile birlikte Korhan Abay'a verildi.
Korhan Abay, uzun süre sonra görüntülendi
Bir dönemin ünlü sunucusu ve oyuncusu Korhan Abay, Nişantaşı'da otobüs beklerken objektiflere yansıdı. Abay; "Eskisi kadar tanınmadığı için rahat rahat geziyorum" dedi
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Korhan Abay, Nişantaşı'nda otobüs beklerken görüntülendi.
Korhan Abay; "Yolculuk Gayrettepe'ye" dedi. Abay, şimdiki hayatına dair sorular karşısında ise "Günlerim iyi geçiyor. Emekli olmadım, kendi yarattığımız yarışmaları yapıyoruz. Yoğun çalışıyoruz. Köpeklerim var, onlarla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu; "Eskiden tanıyordum, şimdi o kadar tanımıyorlar. Onun için rahat rahat geziyorum" ifadelerini kullandı.
Korhan Abay, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Meltem Cumbul ile birlikte sunmuştu.
Korhan Abay, günümüzdeki sunucuların performansını nasıl değerlendirdiğiyle ilgili soruya ise "Çok fazla takip edemiyorum" yanıtını verdi.