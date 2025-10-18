Habertürk
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı

        Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı'nın kargo terminalinde çıkan yangın nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı.

        Giriş: 18.10.2025 - 17:02 Güncelleme: 18.10.2025 - 17:02
        Bangladeş’teki uluslararası havaalanında yangın paniği yaşandı.

        Başkent Dakka’daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı’nın kargo terminalinde yangın çıktı.

        Havaalanı yetkilisi Masudul Hasan, yangın nedeniyle havaalanı operasyonlarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

        Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi Medya Birimi’nden Talha Bin Zasim ise söndürme çalışmalarına 36 itfaiye ekibinin katıldığını söyledi.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

