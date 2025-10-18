Dursun Özbek: Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve kulüp genel kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Genel kurulda 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyet raporu sunuldu ve Dursun Özbek yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün devam eden projeleri hakkında üyelere bilgi verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'ndeki yıllık olağan genel kurul toplantısında konuşan başkan Özbek, Galatasaray Adası, Riva, Mecidiyeköy, Kemerburgaz, Aslantepe projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY ADASI, GALATASARAYLILARINDIR"

Galatasaray Adası'ndaki gelişmelere değinen Özbek, "Göreve geldiğimizden bugüne öncelikle üzerinde durduğumuz konulardan biri Galatasaray Adası'ydı. Adamızda Milli Emlak'a ait parsellerin irtifak tapusunu 30 yıllığına alarak imar durumunu geliştirdik. Böylece önümüzdeki dönemde adamız üzerinde oluşabilecek hukuki sorunların da önüne geçtik. Galatasaray Adası'nın daha da mükemmel bir tesis olması için çalışmalarımız devam ediyor. Altyapıdan elektriğe, arıtma sisteminden iskelesine kadar her şeyi yeniledik. Altındaki kazıkları yenileyerek adamızı daha sağlam bir yapıya kavuşturduk. Etkinlik alanlarını genişleterek, cephemizi yeniledik. Artık üyelerimizin dört mevsim kullanabileceği, herkesin gurur duyacağı bir adaya sahibiz. Yakın zamanda tüm eksikleri de tamamlayacağız. Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır. Her zaman da böyle kalacaktır." diye konuştu.

Florya'da geliştirilen konut projesinin öneminden bahseden sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Üyelerimizden aldığımız yetkiye uyarak projemizi ilerlettik. İhale süreci 18 Temmuz'da başarıyla sonuçlandı. Kulübümüze yapılan 50 milyon dolarlık ön ödemeyi kulübün borcuna mahsuben Sportif AŞ'ye aktardık. Böylece kulübümüzü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) borcundan tamamen kurtardık. Florya'da inşaatın kısa sürede başlamasını öngörüyoruz. Projenin katma değeri ne kadar yüksek olursa konut satışlarından gelecek yüzde 50'lik pay da o kadar büyük olacaktır. Bu projenin gelirleri blokeli hesaplarda tutularak yalnızca getirisi altyapının geliştirilmesine, futbol dışı branşların desteklenmesine, mevcut tesislere ve yeni gayrimenkul alımlarına harcanacak. Ana para ise ancak genel kuruldan alınacak yetkiyle kullanılacak. Bu kaynak kulübümüzün geleceğinin teminatıdır. Bu parayı en doğru şekilde kullanmakla sorumluyuz, buna da uygun davranacağız." ifadelerini kullandı. "RİVA'DA BEKLENTİ 11 MİLYAR TL KAR" Başkan Dursun Özbek, Riva Projesi'nin ikinci fazından bugünkü şartlarda 11 milyar lira kar beklediklerini dile getirdi.

Riva Konut Projesi'nde birinci etabın bittiğini aktaran Özbek, "Birinci etaptan bugüne kadar 170 milyon dolar fayda sağladık. İkinci etap için Emlak Konut ile anlaşma imzaladık. İnşaatın bitirilmesi ve konut satışları Emlak Konut tarafından gerçekleştirilecek. Bunun karşılığında Emlak Konut hasılattan sadece yüzde 5 proje yönetim ve pazarlama payı alacak. Hasılatın yüzde 95'inden inşaat masrafı çıktıktan sonra kalan net gelir kulübümüzün olacak. İkinci etapta mevcut inşaat maliyetleri ve satış bedelleri dikkate alındığında yaklaşık 21,5 milyar lira hasılat ön görülmektedir. Masraflar çıktıktan sonra 11 milyar lira gelir hedeflenmektedir. Bu gelirlerin önümüzdeki 3 senede kulübümüze aktarılmasını bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti. REKLAM Başkan Özbek, kulübe Riva'da ayrıca 30 dönümlük yeni bir ticari arsa kazandırdıklarını da kaydetti. "MECİDİYEKÖY'DE 13 MİLYON DOLAR KAR BEKLENİYOR" Dursun Özbek, Mecidiyeköy binasından 13 milyon dolar kar hedeflediklerini aktardı. Projeyi yaklaşık 6 ay içinde tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Özbek, "Mecidiyeköy'deki binamızı konut projesine dönüştürerek 1,3 milyar lira gelir elde ettik. Bu gelirle Florya'daki 41 dönümlük araziyi satın aldık. Projenin kalan bölümlerini bitirmesi için RAMS firmasıyla anlaştık. Ağustos ayında çalışmalara başlayan RAMS'ın Nisan 2026'da inşaatı tamamlamasını bekliyoruz. Projenin maliyeti yaklaşık 17 milyon dolar olacak. Stoktaki bağımsız bölümlerin satışından 30 milyon dolar hasılat bekliyoruz. Projenin geri kalanından kulübümüze net 13 milyon dolar gelir kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"FLORYA'NIN SUYU, KEMERBURGAZ'IN RUHUNA DÖNÜŞTÜ" Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınmanın futbol takımının performansını artırdığını söyledi. Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ve yeni yapılacak akademi projesine dair, "Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, bizim gözbebeğimizdir. Burası sadece bir antrenman sahası değil, bir eğitim merkezidir. A takımımız, mart ayından bu yana çalışmalarını burada sürdürüyor. Böylece Florya'nın suyu, Kemerburgaz'ın ruhuna dönüştü. Takımımızın artan performansında Kemerburgaz'a taşınmanın etkisi büyüktür. Kemerburgaz'da kadın futbol ve altyapı takımlarımız için yapılacak ikinci fazın inşaatı için çalışmalar başladı. Bu tesislerin inşaatını Haziran 2026'da tamamlamayı düşünüyoruz. Bu tesis, geleceğin yıldızlarının yetişeceği yeni Galatasaray Akademisi olacaktır." diye konuştu. "ASLANTEPE PROJESİ, GALATASARAY'IN GELECEGİDİR" Dursun Özbek, Seyrantepe'de 62 dönümlük arazide hayata geçirecekleri Aslantepe Vadisi projesinin kulübün en az 50 senesini güvence altına alacağını ifade etti. Aslantepe projesinin önemine değinen Özbek, "Çok önem verdiğim, üzerine titrediğim ve kulübümüzün önümüzdeki 100 yılını ilgilendiren Aslantepe projemiz var. Aslantepe Vadisi, Galatasaray'ın en az 50 senesini güvence altına alacak bir vizyon projesidir. Stadımıza komşu olan 62 dönümlük araziyi kulübümüze kazandırdık. Burada 10 bin kişilik çok amaçlı basketbol salonu, uluslararası müsabakalara uygun bir voleybol salonu, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu ve salon sporlarına hizmet edecek alanlar olacak. Ayrıca ticari alanlar da bulunacak. Böylece basketbol, voleybol ve diğer tüm amatör branşlarımızı aynı çatı altında toplayacağız. Ruhsat için son aşamaya geçildi. 2026'da bu önemli projenin inşaatına başlamayı planlıyoruz. Aslantepe projesi, Galatasaray'ın geleceğidir." ifadelerini kullandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki yenilikleri de anlatan Özbek, "Stadımız RAMS Park'ta 357 metrekarelik LED ekran kapasitemizi 1743 metrekareye çıkardık. Bu yatırımla reklam gelirimizi 3,5 milyon avrodan 10 milyon avroya taşıdık." dedi. "FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR GÖZTEPE MAÇINDA MİSAFİR EDİLECEK" Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile yapacakları maçta Filistinli çocukların misafir edileceğini dile getirdi. Kulübün "Birlikte 1905" çatısı altında yaptığı sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veren Özbek, şöyle konuştu: "Üç yıldır sosyal sorumluluk faaliyetlerine yapısal, geniş kapsamlı ve sürdürülebilir şekilde devam ediyoruz. Kahramanmaraş depremleriyle başlayan sosyal sorumluluk çalışmalarımız, toplumun her alanına dokunan yeni projelerle devam ediyor. Birlikte 1905 çatısı altında gerçekleştirdiğimiz eğitim, çevre, fırsat eşitliği ve sosyal gelişim projeleri var. Devlet korumasındaki çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için eğitim ve spor temelli etkinlikler düzenliyoruz. Milli bayramlarda ve özel günlerde çocuklara yönelik etkinliklere devam ediyoruz. Çocuk yurtlarının ihtiyaçlarını da göz ardı etmiyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçında Filistinli çocuklar misafirimiz olacak ve seremonide futbolcularımızla birlikte yer alacak. Kadın Girişimcileri Derneğinin (KAGİDER) fırsat eşitliği modeli sertifikasını alan ilk spor kulübüyüz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hepimizi derinden üzen yangınların ardından gelecek nesillere yemyeşil bir doğa bırakmak üzere yeni bir proje başlattık. Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzaladık. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde Galatasaray Ormanları kuracağız."

Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen'in yer aldığı anıtın açılışını yaptıklarını da hatırlatarak "Bu anıt, kulübün yalnızca kurucularına değil, köklerine ve fikirlerine duyduğu saygının sembolüdür. Bu üç abide, bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin, bir kulübün idealinin ve bir eğitim vizyonunun bronza dökülmüş halidir. Onlar, Galatasaraylılık ruhunun geçmişle gelecek arasındaki ebedi köprüsünün sessiz ama gururlu bekçileridir." değerlendirmesinde bulundu. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2024-2025 sezonunda yaklaşık 13 milyar lira hasılat yaparak rekor kırdıklarını söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında konuşan başkan Özbek, mali konularla ilgili bilgilendirmede bulundu. Esas faaliyetlerden elde edilecek gelirlerle sürdürülebilir finansal ve sportif başarıyı yakalamanın zor olduğunu dile getiren Özbek, "Sürdürülebilir başarı için faaliyet dışı gelirler oluşturmak zorunludur. Faaliyet dışı gelirler için de iyi planlanmış projeler üretmek ve bunları başarıyla gerçekleştirmek gerekiyor." dedi.

Özbek, 2024-2025 sezonunda rekor hasılat elde ettiklerini belirterek, "2024-2025 sezonunda 339 milyon avro, yani 12,9 milyar liralık konsolide hasılatla tarihimizin hasılat rekorunu kırdık. Bunun temellerini 2022'de göreve geldiğimizde atmıştık. Küçülme yerine yeni projelerle oluşturulacak kaynakların sportif başarı için kullanılmasıyla büyüme stratejisini benimsedik." diye konuştu. Hasılat rekorunun kalemlerini açan başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Sizin de duyduğunuz, 'Galatasaray bu kadar üst düzey oyuncuyu nasıl alıyor?' sorusunun cevabı gelirlerde. Loca, VIP, kombine ve günlük bilet satışlarından 78 milyon avro gelir elde ettik. Fiyatları üç katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41 bin 614 kombi kısa zamanda bitti. Galatasaray, bu dönemde ortalama 43 bin seyirci ve yüzde 83 doluluk oranına ulaştı. Yeni stadımız açıldığından beri en yüksek ortalama seyirci ve doluluk oranını yakaladık. Bu rekor futbol takımımızın alacağı sonuçlarla daha da büyüyecek. İkinci hasılat kalemimiz mağazacılık. GS Store, 94 milyon avro net ciro ile rekor kırdı. Mağazacılık ebitdası da 35 milyon avro ile rekor kırdı. Hem hızlı hem de karlı büyüyen bu şirketimizin yakın zamanda halka arzını planlıyoruz. Bu halka arz, son 3 senede futbol takımımıza yapılan yatırımlarla elde edilen başarıların nasıl ek gelirlere dönüştüğünün örneği olacak. Ürün satışlarımız 4,7 milyon adede forma satışlarımız 925 bine ulaştı. Bu dönemde hedefimiz 1 milyon forma. Bu sezon 4,5 ayda satılan 402 bin adet forma ile bu hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bu başarı sayesinde Puma ile anlaşmamızı revize edeceğiz. Bonuslar hariç yıllık 5 milyon avro olan sponsorluk gelirimizi 8,3 milyon avroya çıkardık. Transfer sezonunun sonuna doğru çıkardığımız Osimhen kutularını satmaya devam ediyoruz. Şu anda 30 bine ulaştık. Hedefimiz bunu 100 bine tamamlamak. Büyük ilgi görüyoruz. Üçüncü hasılat kalemimiz sponsorluk. Bu gelir kaleminde de 79 milyon avro ile rekor kırıldı. Bu rekorların başarılarımızla birlikte devam edeceğine inanıyoruz. Futbol takımımızın başarısı, formamızdaki sponsor sayısını ve toplam sponsorluk gelir miktarını ciddi şekilde artırdı. Burada 28 milyon avroya ulaşmış vaziyetteyiz. Son hasılat kalemimiz UEFA gelirleri. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde olduğumuz için azalma var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden en az 40 milyon avro gelir bekliyoruz. Bu artışlar sayesinde kulübümüz, UEFA'nın her sene yayımladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda değişik gelir kategorileri sıralamasında Avrupa'da ilk 10'da yer aldı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalmamız ve satış maliyetlerdeki artış brütte zarar etmemize neden oldu. Bu sene Şampiyonlar Ligi geliriyle çok daha güzel finansal tablolara kavuşacağız."

"BİR FUTBOLCUNUN SATIŞIYLA ZARARI EGALE EDİP KARA GEÇMEMİZ MÜMKÜN" Dursun Özbek, futbol takımının kaliteli oyunculardan oluştuğunu belirterek finansal tablolardaki zararı kara geçirebilecek imkana sahip olduklarını söyledi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nden elde edecekleri gelirlerle finansal tablolardaki zararın azalacağını aktaran Özbek, "Elimizdeki bir futbolcunun satışıyla zararı egale edip kara geçmemiz mümkün. Ancak bizim hedefimiz farklı. Biz kaynak oluşturma yoluyla faaliyet dışı gelirlerimizi artırarak spora yatırım yapacağız. Biz bir spor kulübüz. Ali Sami Yen Bey'in belirlediği bir misyonumuz var. Galatasaray'ı küçülerek önümüzdeki dönemlere taşımak istemiyoruz. Büyümenin yollarını ve vizyonumuzu 2022'de ortaya koymuştuk. Esas hedeflerimize hizmet edecek faaliyet dışı gelirlerimizi en tepeye çıkaracağız. Durmuyoruz. Yaptık, bir daha yapacağız. Buna bizden sonra gelen arkadaşların da devam edeceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti. Avrupa'da başarı hedefleyen yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Özbek, "Sporda Avrupa'daki başarıya odaklı yatırım dönemindeyiz. Çok uygun şartlar oluşmadıkça elimizdeki hiçbir değeri çıkarmayı düşünmüyoruz. Geçen transfer döneminde bunu sergiledik. Gerekli olan finansmanı bulmak yönetimlerin görevi. Başarı ise taraftarımızın ve üyelerimizin beklediği. Bizim bu görevlere gelme nedenimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

"TBB ANLAŞMASINDAN ÇIKIŞIMIZ, KULÜP TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASIDIR" Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yapılandırma anlaşmasından çıkmalarının kulüp tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirdi. TBB anlaşmasından çıktıklarını hatırlatan Özbek, "Ocakta yaptığımız sermaye artırımı, Florya projesinden gelen ön ödeme sayesinde TBB'ye olan borcumuz tamamen ödendi. TBB anlaşmasından çıkışımız, kulüp tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bunu sadece faiz ödemesinden kurtulmak olarak değerlendirmemek lazım. Kulübümüz gelirlerini istediği gibi harcama ve yatırım yapma serbestliğine kavuştu. Yani mali bağımsızlığımızı kazandık." diye konuştu. "UEFA'NIN KRİTERLERİNDE GALARASARAY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YEŞİL KATEGORİYE YÜKSELDİ" Dursun Özbek, kulübün öz kaynağının 9,9 milyar lira pozitifte olduğunu söyledi. Kulüp finansal tablosunda borç-alacak farkının 340 milyon dolar olduğunu ekrana yansıtan Özbek, "Borç-alacak farkı tablosu, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen kombinedir. İki tarafta da elenecek kalemler vardır. Eleme yapıldığı takdirde iki taraftaki rakamlar düşecektir. Tüzüğümüzün gereği olan UFRS'ye göre hazırlanan konsolide bilançoya bakmak daha doğru olacaktır. Buna göre toplam varlıklarımız 30,3 milyar lira, yükümlülüklerimiz ise 20,4 milyar liradır. Varlıklarımız yükümlülüklerimizden 9,9 milyar lira, yanı 225 milyon avro daha fazladır. Bu da öz kaynağımızdır. Son 3 yılda gerçekleştirilen projeler sayesinde uzun süre sonra öz kaynağımız yeniden pozitife geçmiştir. Sportif AŞ, uzun zamandır içinde bulunduğu teknik iflastan çıkmıştır. Bu konunun UEFA kuralları çerçevesinde çok büyük önemi vardır. Ayrıca futbol faaliyetlerimizin önümüzdeki senelere yayılmış tüm yükümlülüklerini karşılayacak yeterli geliri de vardır." şeklinde konuştu.

UEFA'nın her sene her ülkeden bir kulübe inceleme yaptığını belirten Özbek, "Geçen sezon Türkiye'den bizi seçtiler. Çok detaylı bir inceleme yaptılar. Bu denetimden kusursuz bir şekilde geçtik. UEFA'nın kriterlerinde Galatasaray sürdürülebilirlik endeksinde yeşil kategoriye yükseldi. Bunu çok önemli görüyorum. Bu kriterin son zamanlarda yapılan tartışmalara ışık tutacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu. Özbek, 2022'de göreve gelirken, "Galatasaray küçülerek büyüyemez, Galatasaraylı daha azına da razı edilemez." dediklerini hatırlatarak, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de spor kulüplerinin faaliyet dışı gelirler elde etmesi gerektiğini ve projeler geliştirmekte olduğunu söyledik. O zaman 'Galatasaray gayrimenkul şirketi mi?' diyen rakiplerimiz, hem bizi taklit etmeye başladı hem de 'Galatasaray bu paraları nereden buluyor?' demeye başladı. 2025'te toplam 180 milyon dolar faaliyet dışı gelir elde ettik. Bu gelirler faaliyet dışı olduğu için kar-zarar tablosunda yer almıyor. Sadece nakit akış tablosunda görebiliyorsunuz. Biz bu gelirleri elde ettik. Stratejimiz doğrultusunda hız kesmeden elde etmeye devam edeceğiz. Futbol takımımıza yaptığımız yatırımlar sadece başarı olarak meyvelerini vermedi. Rakamsal olarak da kendisini gösterdi. Göreve geldiğimizde 120 milyon avro olan Sportif AŞ'nin piyasa değeri 384 milyon avroya ulaştı. Bu artış, finansal güvenin, yatırımcı ilgisi ve sportif başarının birleşimidir. Sportif AŞ, Türkiye'nin açık ara en değerli futbol şirketidir. Bu bizim için yeterli değil. Amacımız elde edeceğimiz başarılarla Galatasaray'ı Avrupa'nın en değerli 10 kulübünden biri yapmak. Buna ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

GELECEKLER İLGİLİ YOL HARİTASI Dursun Özbek, kulübün gelecek dönemine yönelik yol haritasını paylaştı. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarından bahseden Özbek, sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm faaliyetlerimiz, tesisleşme, mali bağımsızlık ve sürdürülebilir sportif başarının üzerine. Kısa dönemde projelerimizi bitirmeyi, 26. şampiyonluğu ile 20. Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyoruz. Orta vadede Aslantepe Projesi'ni bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı başarılar elde etmeyi planlıyoruz. Uzun vadede ise en önemli hedefim, Galatasaray'ımızı benden sonra gelecek arkadaşlara sportif ve finansal açıdan en güçlü şekilde bırakmak. Galatasaray'ın geleceğe dair koyduğu vizyon sadece bir plan değil miras meselesidir. Bu kulübü bizden sonraki nesillere daha güçlü, özgür ve saygın bırakmak en büyük görevimizdir. Cumhuriyet'imizin 102. yılını kutladığımız özel dönemde Galatasaray'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet değerleriyle nasıl özdeşleştiğini bir kez daha hissettik. Galatasaray, yalnızca bir spor kulübü değil aynı zamanda fikir, eğitim mirası ve kültürdür. Kurucumuz Ali Sami Yen'in, 'Türk olmayan takımları yenmek.' sözü, sadece sportif bir hedef değildir. Öz güvenin, bağımsızlığın ve kimliğin simgesidir. Biz o ideali çağın diline çevirdik; Sadece sahada değil her alanda lider olmak. Galatasaray, Atatürk'ün çağdaş Türkiye vizyonunun en somut temsilcilerinden biridir. Eğitimde Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi ile sporda kulübümüzle, kültürde değerlerimizle Cumhuriyet'in değerlerini yansıtıyoruz. Kazandıklarımız sadece bir yönetimin değil camianın başarısıdır."

"TEKNİK İFLASTAN ÇIKTIK" "Sportif A.Ş'nin öz kaynağı artıya geçmiştir. Uzun zamandır içerisinde bulunduğu teknik iflastan çıkmıştır. Dursun Özbek ilk konuşmasının ardından bir kez daha kürsüye gelerek kendisini eleştiren üyelere cevap verdi. İşte o sözler: "YA BEN DELİ MİYİM!" "Florya'nın şeffaf olmadığı söyleniyor! Şeffaf kelimesinin altında ne demek istediğini anlasam, ona göre cevap vereceğim. Kendi kanalımızdan gelen teklifleri, anlaşmanın detaylarını tek tek anlattık. Ya ben deli miyim! Galatasaray'a hizmet ediyorum, Galatasaray gibi ulvi bir kuruluşun üyesiyim ve Galatasaray'dan bir şeyleri saklayarak yapacağım! Niye? Galatasaray hepimizin! Ben neden bazı şeylerin üzerini kapatarak, saklayarak yapayım?" "KİM BUNUN HESABINI VEREBİLİR?" "Mecidiyeköy'ün ruhsatı soruluyor! Bazen söyleyecek şey bulamıyorum. 'Sen buraya otel yaptın. Şimdi konuta çevirdin, bunu nasıl yaptın?' diyor. Yani 'Gayri kanuni, Galatasaray'a yakışmayan bir şey yaptın' diyor. İstanbul'un göbeğinde bir şey yapıyorsunuz, satışa sunuyorsunuz ve bunu ayakları yere basmayan bir düzene oturtacaksınız! Ya bu kimin aklına gelebilir? Kim buna cesaret edebilir? Kim bunun hesabını verebilir?"

İBRAHİM HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, oyuncu transferlerine yapılan yatırımla kulüp olarak büyük bir gelir elde edeceklerini söyledi. Hatipoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki mali raporları sunarak, "Hasılatımız yaklaşık 12,8 milyar liraya ulaştı. Bir önceki dönem 12,1 milyar liraydı. Giderlerimiz 11,5 milyardan, 14 milyar liraya çıktı. Bu dönemki brüt zararımız da 1,19 milyar lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Hatipoğlu, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemde faaliyet zararının 3,964 milyar lira olduğunu dile getirerek, "Parasal kazanç farklarından 3,2 milyar lira ve yatırım faaliyetlerinin gelirlerinden 1,14 milyar lira geldi. Finansman giderlerimiz 2,4 milyar lira ve vergi giderimiz de 71 milyon lira olmuştur. Böylece dönem net zararımız da 2 milyar lira civarında olmuştur." şeklinde konuştu. Kulübün bu dönemki hasılatlarından bahseden Hatipoğlu, "Mayıs 2025 itibarıyla sponsorluk gelirlerimiz 3 milyar, yayın hakkı gelirlerimiz 659 milyon, loca, kombine ve VIP satış gelirlerimiz 2,95 milyar, mağazacılık gelirlerimiz 3,56 milyar, sporcu transferi, kira ve yetiştirme gelirlerimiz 396 milyon, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirlerimiz 868 milyon ve diğer gelirlerimiz 1,44 milyar olmak üzere, toplam 12,892 milyar liralık gelir elde edildi. Bir önceki döneme göre de gelirlerde toplam yüzde 6 artış sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu dönemdeki giderlere de değinen Hatipoğlu, "Sporcu ücretleri 6 milyar, amortisman ve itfa payı giderleri 2,2 milyar, futbolcu kiralama giderleri 168 milyon, mağazacılığın mal maliyeti 1,524 milyar, personel giderleri 474 milyon, teknik kadro ve antrenör ücretleri 936 milyon, müsabaka giderleri 577 milyon, spor malzemesi giderleri 90 milyon, deplasman ve kamp giderleri 329 milyon, aidat ve ceza giderleri 60 milyon, sporcu, teknik kadro ve menajer giderleri 735 milyon, güvenlik ve temizlik giderleri 21 milyon, futbolcu yetiştirme tazminatları 58 milyon ve diğer giderlerimiz de 796 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Toplamda da 14 milyar liralık satışların maliyeti oluşmuştur." şeklinde konuştu. Sportif AŞ'nin tabloları hakkında da bilgilendirmede bulunan Hatipoğlu, şunları kaydetti: "Toplam gelirler 11 milyar liraya, satışların maliyeti ise 12,6 milyar liraya ulaşmıştır. Brüt zarar da yaklaşık 1,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde faaliyet zararı da 3,8 milyar lira olmuştur. Parasal kazançtan 1,6 milyar, yatırım faaliyetlerinden 904 milyon, finansman gelirlerinden 470 milyon lira gelmiştir. 68 milyonluk vergi gideri sonrası bu dönem 886 milyon liralık zararla kapatılmıştır. Yatırım faaliyetlerinden gelen gelirleri dikkate almakta fayda var. 20 milyon avro değerin üzerinde 11 oyuncusu olan bir kulüp, futbolcu satışıyla bu tabloyu artıya çevirebilir. Bu dönemde kadroya ciddi bir yatırım yapılıyor. Bu yatırım belli bir seviyeye ulaştıktan sonra oyuncu satışlarıyla da tablo kar elde eden bir noktaya gelecektir."