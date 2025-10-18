Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Gabar'da üretim artacak, bölge sanayi üssüne dönüşecek

Temaslarda bulunmak amacıyla kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu Fuaye Alanı'nda şehit aileleri ile görüşerek, onların taleplerini dinledi.

Daha sonra salonda düzenlenen "Terörsüz Türkiye Kadınla Mümkün Programı"na katılan Bayraktar'ı, yöresel kıyafetli kadınlar zılgıt ve erbane eşliğinde karşıladı.

Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insana dair bir iş yürüttüklerini, enerjisiz bir hayatı düşünmenin mümkün olmadığını söyledi.

Gabar Dağı'nda petrol, Karadeniz'de doğal gaz ürettiklerini, petrol ve doğalgazı ülkede üretmek istediklerini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Karadeniz'in derinliklerinden doğalgazı, Gabar'da petrolü ekonomimize katarken, enerji üretirken, enerjiyi iletirken, dağıtırken her nereye bakarsanız bakın, en yakın çalışma arkadaşlarımız bu projelerin içerisinde en çok katkı sağlayanlar kadın çalışanlarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz. Onun için enerjinin merkezinde kadın var. Çok büyük bir çalışma yapılıyor. 3-4 bin metre derinlikten o petrolü çıkarıyoruz ve onu biz kullanmaya başlıyoruz. Bu kadar büyük bir emek veriliyor. Karadeniz'in 2 bin 100 metre olduğu yerde denizin dibine ulaşıyoruz. Oradan sondaja devam edip binlerce metreden o doğal gazı çıkarıp bugün 4 milyon eve o doğal gazı sunar hale geldik. Bütün bu çalışmalar yapılırken birileri ne diyor, muhalefet 'Efendim orada gaz yok, Gabar'da petrol yok.' Öyle demiyorlar mı? Anlatıyoruz, gösteriyoruz. 19 Mayıs'ta milletvekillerimizi getirdik. İçlerinde muhalefet milletvekilleri de vardı. Gelin, gözünüzle görün, elinizle tutun, bu petrol nasıl üretiliyor görün dedik. Fakat kadınlarımıza, sizlere şunun için ihtiyaç var. Bunu en iyi anlatacak çevrenize, komşularınıza, buradaki çalışmaları en iyi sunacak olan sizlersiniz. Birçok aileden artık o dağlarda çalışan kardeşlerimiz var. 3 bin 558 arkadaşımız şu anda dağlarda çalışıyor. Bunun yaklaşık 2 bin 800'ü bu bölgenin insanı."

"BUNLARIN SİYASETİ YALAN VE İFTİRA ÜZERİNE KURULU" Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde enerjide bağımsız kılana kadar gece gündüz durmadan çalışacaklarını anlatan Bayraktar, bunu Gabar'da, Karadeniz'in derinliklerinde gördüklerini, ülkede bulunan petrol, maden ve doğal gazı neredeyse arayacaklarını, bulacaklarını ve milletin kullanımına sunacaklarını, ülke ekonomisine katacaklarını vurguladı. Kendi petrolünü, doğal gazını üreten bir Türkiye'nin çok daha büyük, bağımsız ve güçlü, bölgede ve dünyada daha çok sesi gür çıkan, sözü dinlenen bir ülke haline geleceğini bildiren Bayraktar, onun için mücadelelerin aslında bir milli güvenlik ve beka mücadelesi olduğuna işaret etti. Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onun için bu mücadeleye bugüne kadar destek verdiniz. Her seçimde Cumhurbaşkanı'mıza oy vererek, teveccüh göstererek destek verdiler ve bu sayede biz bunları yapıyoruz. Bunu yaparsa ancak AK Parti yapar. Zira şimdi duyuyorsunuz. Efendim yok, buralarda petrol, doğal gaz yoktu. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor çünkü bunların siyaseti yalan ve iftira üzerine kurulu. Şimdi son günlerde bir şey çıktı ortaya, duydunuz mu bilmiyorum. Beylikova'da, Eskişehir'de biz ülkemizin geleceğinin en önemli projelerinden birini yapıyoruz. Nadir toprak elementleri diye bir şey var. Bunların zaten bundan haberi de yoktur. Ne zaman ki biz bunu bulduk ve bu büyük müjdeyi milletimizle Cumhurbaşkanı'mız paylaştı. Biz çalışmalara başladık. Binlerce metre sondaj yaptık orada ve hakikaten ülkemizin kaderini değiştirecek önemli bir maden bulundu. Şimdi çıkmışlar, 'Efendim, bu işleri savsaklıyorlar. Bunlar bu madenleri işletmiyorlar. Bunlar bu madenleri efendim şu ülkeye verecekler. Bu ülkeye verecekler' diyorlar. Bakın, ne bunlar anlıyorlar ne konularında samimiler. Her şeyi istismar etmeye çalıştıkları gibi bunu istismar ediyorlar. Şimdi ben bugün bu belgeyi açıklayacağım. Ana muhalefet yine sınıfta kaldı. Niye, çünkü öyle bir yalan uydurdular ki efendim bu işi biz savsaklıyormuşuz. Bakın 2020-2021 yılında bu keşif yapıldığında biz orada bir tesis kurmak için evvela pilot tesis ondan sonra da büyük endüstriyel tesis kurmak için çalışmalara başladık. Bununla ilgili müsaadelere başvurduğumuzda ne lazım, çevresel etki değerlendirme ÇED belgesi. Bu belgenin alınmasına yani bu tesisin kurulmasına kim karşı çıktı biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı karşı çıktı. İlk onlar karşı çıktı. Yani bir taraftan bize diyorlar ki efendim bunlar bir şey yapmayacak bu konuda. E kardeşim biz 2020-2021'de buraya tesis kurmak isterken siz buraya tesis kurulmasın diye karşı çıktınız. Yetmedi, ne yaptılar biliyor musunuz? Eskişehir İdare Mahkemesi'ne Çevre Şehircilik Bakanlığımızın verdiği belgenin iptali için başvurdular. Yani o tesis orada olmasın diye mücadele ettiler. Şimdi kalkmışlar, efendim siz bu konuyu savsaklıyorsunuz, efendim buraları yabancılara vereceksiniz. Her sözleri yalan ve maalesef her sözleri iftira. Bizlere düşen, evet çalışacağız ama bu yaptıklarımızı da onların bu yalanlarını da anlatmamız, milletimizi doğru bilgilendirmemiz lazım. Eskişehir'de kendi madenlerimizi en hızlı bir şekilde, en güzel bir şekilde ekonomimize katacağız."

"TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK PETROL KEŞFİNİ YAPTIK" "Yeni keşiflerle Gabar'da üretimimizi arttıracağız. Gabar büyüdükçe buradan geçen petrol boru hattı ile beraber burada bir petrol endüstrisi, petrol sanayi olacak. İnşallah Gabar ve genel olarak Şırnak maden kaynaklarını ekonomisine kazandıracak. Bunlarla beraber bu bölgede istihdam olacak. Bu bölgede yeni iş imkanları, sanayi olacak ve Şırnak'ın ekonomisi daha da büyüyecek" ifadelerini kullanan Bayraktar, Şırnak'ın göç veren değil göç alan bir il haline geleceğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bayraktar, konuşmasını şöyle tamamladı: "Terörsüz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli projesi. Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu aslında Şırnak'ta, Gabar'da gördük. Bakın burada bu petrol milyonlarca yıldır bu toprakların altındaydı. Bu dağların altındaydı. Biz geldik eylül 2021'de de birden burada petrol oluşmadı ama terör, kan, roket, gözyaşı, ölüm, korku, umutsuzluk vardı. Ne zaman ki onlar bitti, bu bölge terörden arındı. Biz geldik burada sondaj yaptık ve eylül 2021'de Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Demek ki terörsüz Türkiye olunca işte Gabar'dan, topraktan, dağların altından o petrol, o zenginlikler geliyor. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda inşallah aynen Gabar'da bizim o küçük bir kesitini gördüğümüz başarı gibi inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak. Onun için Terörsüz Türkiye çok önemli, gözümüz gibi sakınmamız ve özen göstermemiz gereken bir iş. Terörsüz Türkiye ancak sizlerle, kadınlarla mümkündür."

"BU TOPRAKLARDA SÜREGELEN KARDEŞLİĞİN SESİ CUDİ'NİN ZİRVESİNDEN YANKILANSIN" AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da AK Parti iktidarları boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kamudan siyasete, eğitimden iş hayatına kadınların gücünün, rolünün her geçen gün daha da güçlendiğini, bunun toplumun tüm katmanlarında görünür hale geldiğini söyledi. Bugün ülkenin her yerinde, fabrikalarda, okullarda, belediyelerde, tarlalarda, mühendislik ofislerinde kadınların izi ve emeğinin bulunduğuna işaret eden Ercan, kadın eli değen her yerde adaletin sesi, üretim, bereket ve huzur olduğunu belirtti. Bu kazanımların bir tesadüf olmadığını ifade eden Ercan, şunları aktardı: "Güçlü bir liderliğin, istikrarlı politikaların ve sizlerin azminin eseridir. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadan Terörsüz Türkiye sürecini başlattık çünkü bizler biliyoruz ki burada bu Şırnak'ın asil kadınları, insanları asıl bu zulmü çeken, asıl bu zulme katlanan, yıllar boyunca katlanmış bulunan Şırnak'ın asil insanları. Artık bizler diyoruz ki Terörsüz Türkiye sürecinde daha canlar verilmesin. Terörsüz Türkiye sürecimiz başlasın ve yeni Türkiye Yüzyılı'mızda inşallah Gabar'da, Cudi'de artık kanlar dökülmeyecek, artık çocukların sevinç çığlıkları duyulacak. Artık Gabar'da sadece normal mühendislerimiz değil, kadın mühendislerimiz, genç kızlarımız da petrol çıkaracaklar ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacaklar. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak ve ülkemizin dört bir yanında barışı ve huzuru hakim kılmak için bunlar bizim için bir hedef değil bir defa borcu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen bu süreç inşallah hem şehitlerimizin emanetine sahip çıkan hem de geleceğe mutlu bakan bir Türkiye'nin yolunu açacaktır. Artık bundan sonra hiçbir annenin gözyaşı akmasın. Hiçbir evlat baba hasretiyle yanmasın. Hiçbir eş ben şimdi ne yapacağım diye ağlamasın. Yüzyıllardır bu topraklarda süregelen kardeşliğin sesi Cudi'nin zirvesinden yankılansın. Barışın, huzurun ve kardeşliğin dili bu topraklarda yeniden hakim olsun."

Barışın, huzurun ve refahın en güçlü teminatının kadınlar olduğunu dile getiren Ercan, bu inanç ve bilinçle Terörsüz Türkiye idealini en güçlü şekilde sahiplendiklerini anlattı. Ercan, "Kadınla terörsüz Türkiye mümkün diyoruz çünkü kadın adaletin sesi, toplumun vicdanı, milletin mayasıdır. Elbette bizler için bu milletin kadını da erkeği de birdir ama biliyoruz ki kadının azmi olmadan, sabrı olmadan hiçbir zafer kalıcı olmaz. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur. Aile güçlü olursa millet güçlü olur. Gelin el ele verelim milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak daha güçlü kadınlar, daha huzurlu aileler, daha müreffeh bir Türkiye için çalışalım." ifadelerini kullandı. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ise kentin teröre inat kalkınmaya ve huzura sahip çıkan illerden biri olduğunu dile getirerek, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Tatar, "Bir anne çocuğunu terörden uzak tutmak için eğitiyorsa, bir kadın evini, mahallesini teröre teslim etmiyorsa o mücadele kazanılmıştır. Terörün en güçlü ilacı, kadının sevgi, ilim ve umut dolu elidir. AK Parti iktidarı olarak bizler terörün kökünü kazımak için karanlıkla mücadele ediyoruz ama bu mücadele sadece güvenlik güçlerinin mücadelesi değildir. Toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Amacımız terörün olmadığı, gençlerin hayallerinin peşinde koştuğu, kadınların güvenle iş kurduğu bir Şırnak'tır. Amacımız Terörsüz Türkiye'yi kadınlarla birlikte inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da bugün kadınların cesaretiyle şekillendirilen terörsüz bir Türkiye'nin umuduna tanıklık ettiklerini dile getirdi. Programda, AK Parti İ