        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir haberleri: O anlar kamerada! Kaçan boğanın otomobille imtihanı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Kaçan boğanın otomobille imtihanı!

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde ahırdan kaçan boğa, park halindeki otomobile boynuz darbeleriyle zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Boğa uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 12:58 Güncelleme: 18.10.2025 - 14:21
        Nevşehir'de şoke eden olay, dün saat 12.00 sıralarında Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde meydana geldi.

        Ahırdan kaçan uzun süre sahibinin yakalamak için peşinden koştuğu boğa, sokakta, park halindeki otomobile boynuz darbeleriyle zarar verip, sürükledi

        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        DHA'daki habere göre bir süre sonra sahibi, boğayı uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirdi. Boğanın otomobile zarar verdiği anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
