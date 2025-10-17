Prens Andrew unvanlarından vazgeçti

İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Andrew, Kral Charles ile yaptığı görüşmenin ardından kraliyet unvanlarından vazgeçtiğini duyurdu.

Andrew, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kral (Charles) ve ailemle yaptığım görüşmeler neticesinde, hakkımdaki suçlamaların majestelerini ve Kraliyet Ailesini işlerinden alıkoyduğu sonucuna vardık. Her zaman olduğu gibi, aileme ve ülkeme olan yükümlülüklerimi önde tuttum. 5 yıl önce aldığım kamusal hayattan uzak durma kararımın arkasındayım.

Majestelerinin onayıyla birlikte, şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini hissediyoruz. Bu sebeple, bana verilen onur ve unvanları artık kullanmayacağım. Daha önce de bildirdiğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum."

65 yaşındaki Andrew, York Dükü olarak biliniyor.