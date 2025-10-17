Habertürk
        A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 26. sıraya çıktı! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 26. sıraya çıktı!

        FIFA, ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2026 Dünya Kupası'nda Bulgaristan ve Gürcistan'ı farklı mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, 1 basamak yükselerek 26. sıraya tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 17.10.2025 - 14:41
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1570 puanla 26. sırada yer aldı.

        A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

        İki basamak yükselen Almanya, 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi.

        Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025'te açıklanacak.

        Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

        Sıra Takım Puan Değişim
        1 İspanya 1880 -
        2 Arjantin 1872 +1
        3 Fransa 1862 -1
        4 İngiltere 1824 -
        5 Portekiz 1778 -
        6 Hollanda 1759 +1
        7 Brezilya 1758 -1
        8 Belçika 1740 -
        9 İtalya 1717 +1
        10 Almanya 1713 +2
        Habertürk Anasayfa