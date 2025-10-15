İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off'taki muhtemel rakipleri!
A Milli Takımımız dün akşam Kocaeli'de grubun kritik maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Grupta ikinci sırada olan Türkiye, bu maçı kazanarak puanını 9 yaptı ve ikinciliği büyük oranda garantiledi. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimalleri de netleşmeye başladı. Peki, A Milli Futbol Takımı, play-off turunda hangi takımlarla eşleşebilir? İşte grupta ikincilik için avantajı elinde bulunduran A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma senaryoları...
- 1
2026'da Kanada, ABD ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası için eleme heyecanı tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımı da elemelerde E Grubu'nda yer alıyor.
- 2
2026 Dünya Kupası'na gitme hesapları yapan A Milli Takım, dün akşam kritik maçta Gürcistan'ı konuk etti. İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Milliler, rakibini 4-1 mağlup ederek flaş bir galibiyete daha imza attı. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimalleri de netleşmeye başladı.
- 3
Avrupa’dan 12 grup birincisi Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ve Uluslar Ligi sonuçlarına göre seçilen takımlar play-off oynayacak. Bu play-off’lar sonucunda 4 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.
-
- 4
Şu anki puan durumu itibarıyla Türkiye E Grubu’nda 4 maç sonunda; bir mağlubiyet, 3 galibiyet ile 9 puan toplayarak 2. sırada yer aldı. İspanya 12 puanla grupta lider durumda.
- 5
OLASI SENARYOLAR
Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde grubunu lider olarak bitirmesi de mümkün. Bunun için İspanya’yı farklı bir skorla devirmesi ve Bulgaristan maçını da kazanması gerekiyor.
- 6
Eğer Türkiye grubunu ikinci sırada bitirirse play-off ile Dünya Kupası'na katılma şansı olacak. Türkiye, play-off'a kalırsa orada da 2 maç oynayacak. Bunlar yarı final ve final şeklinde olacak.
-
- 7
PLAY-OFF'LARDA HANGİ TAKIMLAR GELEBİLİR?
A Milli Takım play-off'larda 4. torbadan gelecek takımla oynayacak. Tahmini olarak 4. torbada İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda, Moldova yer alacak. İkinci turda ise 2. veya 3. torbadan kazanan takımlarla karşılaşma ihtimalimiz bulunuyor.
- 8
Muhtemel 2. torbada; Polonya, İskoçya, Macaristan, Çekya, 3. torbada ise Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk gibi takımlar yer alacak. 1. torbada yer alarak İtalya, Ukrayna ve Galler gibi güçlü takımlarla eşleşmeyeceğiz.
- 9
EN YÜKSEK İHTİMAL İSVEÇ
Türkiye simülasyona göre play-off turu yarı final maçında yüzde 23 ihtimalle İsveç ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin Moldova'nın rakibi olmasına ise yüzde 16 olasılık verildi.
-
- 10
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında yüzde 16 ihtimalle Kuzey İrlanda olması bekleniyor. Türkiye'nin bir diğer muhtel rakibinin ise Kuzey Makedonya olduğu ve iki takım yüzde 14 ihtimalle eşleşebileceği belirtildi.
- 11
- 12
-
- 13