AB konut sorunu için harekete geçti: "Bu bir sosyal kriz" - Emlak Haberleri

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji ve Konuttan Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, konut edinme sorununa yönelik "sosyal kriz" ile mücadele etmek amacıyla Airbnb ve Booking.com gibi platformlar üzerinden kısa süreli kiralamaların yarattığı sorunu ele almak için kurallar önereceklerini ifade etti.

Jorgensen, gazetecilere verdiği röportajda, AB'deki politikacıların konut sorununu ciddiye almaları gerektiğini söyledi. Jorgensen "Eğer biz politika yapıcılar olarak bu sorunu ciddiye almaz ve bunun toplumsal bir sorun olduğunu ve harekete geçilmesi gerektiğini kabul etmezsek, o zaman... AB karşıtı popülistler kazanacak" dedi.

2026 ÖNCESİNE ÇEKİLDİ

Danimarkalı Sosyal Demokrat Jorgensen, Aralık ayında kamuoyuna açıklanması beklenen AB'nin ilk uygun fiyatlı konut planını hazırlamakla görevlendirildi. Jorgensen, "toplumsal krizin" aciliyetini gerekçe göstererek planın 2026'dan öne çekildiğini söyledi.

Jorgensen, bunun AB'nin meselesi olduğunu vurgulayarak "Yaklaşan konut planı, Avrupa'nın yetki alanı olduğu ve şimdiye kadar başaramadığımız alanları kapsayacak... Bu alanlardan biri de, daha fazla kurala ihtiyaç duyduğumuz kısa süreli kiralamalar" dedi.

Airbnb ve diğer siteler aracılığıyla kiralanan kısa süreli konaklama, son yıllarda Avrupa şehirlerinde hızla yaygınlaşırken ülkeler bu uygulamaları kiraları artırmak, yerel halkı tarihi merkezlerden uzaklaştırmak ve yerleşim bölgelerini turistik bölgelere dönüştürmekle suçlandı. Jorgensen, şirket adı vermeden kısa süreli kiralamaların "birçok şehirde büyük bir sorun" olduğunu söyledi. AB'DE 2010-2023 ARASI KONUT FİYATLARI YÜZDE 48, KİRALAR YÜZDE 22 ARTTI AB istatistik ajansı Eurostat verilerine göre , 2010 ile 2023 yılları arasında AB'de konut fiyatları yüzde 48, kiralar ise yüzde 22 arttı. Aynı dönemde Estonya'da kiralar yüzde 211, Litvanya'da yüzde 169 ve İrlanda'da yüzde 98 arttı. REKLAM 2023 yılına gelindiğinde ise AB nüfusunun yaklaşık yüzde 9'u harcanabilir gelirinin yüzde 40'ını veya daha fazlasını konuta harcıyordu. Bu oran Yunanistan'da yüzde 29, Danimarka'da yüzde 15 ve Almanya'da yüzde 13'tü. Enerji fiyatlarını düşürmekle de görevli olan Jorgensen, AB'nin uygun fiyatlı konut planının konutun "finansallaştırılması" sorununu ele alacağını söyledi. Jorgensen ayrıntılarını tartışmayı reddetse de, komisyonun üye devletlerin bu sorunu nasıl ortadan kaldırmaya yönelik belirli bir oranda uygun fiyatlı konut inşa etme zorunluluğu gibi konuları incelediğini söyledi.

Ursula von der Leyen'in başkanlığını yaptığı AB Komisyonu'nda, soruna yönelik AB hukuku noktasında tartışma yaratan bazı fikirler mevcut. Örneğin İspanya, AB vatandaşı olmayanların satın aldığı mülklere yüzde 100 vergi koymayı planlıyor. Sosyalist Avrupa Parlamentosu üyeleri ise komisyonun yabancıların gayrimenkul satın almasını tamamen yasaklamayı değerlendirmesini istiyor. Jorgensen, Avrupa Komisyonu'nun kiracıların haklarını daha iyi nasıl koruyabileceğini ve hükümetlerin konut şirketlerine sübvansiyon sağlamasını veya vergi indirimi sağlamasını kolaylaştırmak için devlet yardımı kurallarını gevşetmeyi de düşündüğünü söyledi.