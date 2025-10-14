Habertürk
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu

        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu

        Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün otopsi raporu tamamlandı. Kati raporla hazırlanan mütalaa, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 17:36 Güncelleme: 14.10.2025 - 17:36
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü’nün ölümüne dair soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının adli tıp kati raporu ortaya çıktı. Güllü'nün, zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği belirtildi.

        Şarkıcının, ölü muayenesi sırasında vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşmeyle oluşması mümkün çok sayıda travmatik emareye rastlandığı belirtilen raporda, cinsel muayenede ise akut travmatik değişim tespit edilmediği bildirildi.

        Raporda, yüksekten düşmeyle oluşması mümkün beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edilen Güllü'den toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alınarak laboratuvara gönderildiği aktarıldı.

        Laboratuvardaki histopatolojik incelemede, otopside saptanan travmatik bulgular ile uyumlu sonuçlar elde edilirken, toksikolojik incelemede Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol tespit edildiği belirtildi.

        Raporda, biyolojik incelemeler sırasında şarkıcının vücudunda başka birine ait herhangi bir DNA profiline rastlanmadığı kaydedildi.

        Elde edilen laboratuvar sonuçlarının ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu mütalaasını sundu.

        Mütalaada, kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edilen Güllü'nün zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı aktarılarak, ölümünün, genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği bildirildi.

        Hazırlanan mütalaa, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

        ÇOCUKLARI İFADE VERMİŞTİ

        Şarkıcı Güllü (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nde bulunan evinin terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Şarkıcının cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine başvurulmuştu.

        #Güllü

