Hayal Köseoğlu: "Başım derde hiç girmedi

♦️ Sizi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ından gelen teklife “Evet” demeye yönlendiren en büyük motivasyon ne oldu? Sizce dizinin, izleyicilerde derin etki bırakan temel özellikleri nelerdir?
Kadrosu ve anlatım dili kesinlikle çok etkili oldu. Demet Evgar ile çalışmayı zaten yıllardır çok istiyordum. Dizinin şahane bir kadrosu var. Herkes birbirinden yetenekli. Bunun dışında projedeki oyunculuk üslubunun doğallığı, doğaçlamaya ve oyuncunun zekasına verilen alan beni çok heyecanlandırdı. Benim çevremin geri dönüşleri hep dizideki performansların doğallığı ve ilişkilerin gerçekçiliği üzerine oldu. Herkes bu anlatım dilini çok beğenmiş.