Hayal Köseoğlu: "Başım derde hiç girmedi

"TATLI HEYECANLAR YAŞAYABİLİYORUZ"

♦️ Mutlaka her sete çıkmadan önce ilk sette olduğu gibi heyecan yaşıyorsunuzdur? O heyecan, oyunculuğunuza ne gibi katkılar sağlıyor?

O heyecan bende karakter keşfetmeye duyulan bir açlık olarak geliyor. Farklı yönlerini keşfetmeyi ve yansıtabilmeyi çok seviyorum. Dolayısıyla yönetmenlerimizin bize verdiği oyunculuk alanı çok kıymetli. Ama Demet ile oynamak beni ekstra heyecanlandırdı. Senelerdir örnek aldığınız, izlediğiniz birinin karşısında performans sergilemek jürinin karşısında sahneye çıkmak gibi. Ne güzel ki işimizde böyle tatlı heyecanlar yaşayabiliyoruz.