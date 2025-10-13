Habertürk
        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği 11'i netleşiyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gençlerbirliği 11'i netleşiyor

        Beşiktaş, milli ara dönüşü 9. hafta maçında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Başkent deplasmanında ilk 11'de bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi.

        Giriş: 13.10.2025 - 14:35 Güncelleme: 13.10.2025 - 14:35
        • 1

          Milli araya Galatasaray beraberliği ile giren Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor.

          Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor.

        • 2

          Beşiktaş, ara dönüşünde Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

          Teknik direktör Sergen Yalçın, bu karşılaşmanın 11'inde değişikliklere gideceği öğrenildi.

        • 3

          Siyah beyazlılarda Rıdvan Yılmaz’ın, milli aranın ardından formayı alması bekleniyor.

        • 4

          Yaz transfer döneminde Beşiktaş’a dönen 24 yaşındaki futbolcu, geride kalan süreçte sadece 1 maçta süre bulabildi. Rıdvan, Göztepe deplasmanında 20 dakika sahada kaldı.

        • 5

          Milli futbolcunun, fiziksel olarak hazır hale geldiği ve artık forma giyebileceği öğrenildi.

        • 6

          Sezon başından bu yana sol bekte David Jurasek ve Emirhan Topçu ikilisi görev yapmıştı. Gençlerbirliği maçına ise, Rıdvan Yılmaz'ın 11'de başlaması bekleniyor.

        • 7

          Diğer yandan Galatasaray derbisinin ardından sakatlık yaşayan El Bilal Toure de bireysel çalışmalara başlasa da bu karşılaşmada olup olmayacağı henüz belirsiz.

        • 8

          Milli takıma da gitmeyen Malili futbolcunun riske edilmemesi halinde ise Cengiz Ünder'in formaya en önemli aday olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra kart cezası bulunan Gökhan Sazdağı'nın yerine ise Jonas Svensson'un oynaması bekleniyor.

        • 9

          Teknik direktör Sergen Yalçın, genç sağ bek Taylan Bulut'u göreve geldikten sonra tercih etmezken Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarının kadrosuna almış, Kocaeli ve Galatasaray sınavlarında ise 21 kişilik esame listesine dahil etmemişti.

        • 10

          Bunun yanı sıra Beşiktaş'ta kalede Mert Günok'un stoperlerde Emirhan Topçu ve Tiago Djalo'nun, orta alanda Orkun Kökçü ve Ndidi'yi, solda Vaclav Cerny'nin, 10 numarada Rafa Silva'nın ve ileri uçta ise milli arada tam hazır hale gelen Tammy Abraham'ın forma giymesi bekleniyor.

