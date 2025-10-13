A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal: Hedef Gürcistan galibiyeti!

SERİ BAŞI İÇİN ÖNEMLİ

Türkiye'nin yer aldığı E Grubu'nda 3 maç sonunda 9 puanı olan İspanya'nın lider çıkması garanti. Bizim hedefimiz grup ikinciliği. Bulgaristan karşısında aldığımız galibiyetle 6 puana ulaşıp ikinciliği Gürcistan'dan aldık. Salı günü Gürcü'lerle Kocaeli'de oynayacağımız maç bu nedenle çok daha önemli ve kritik. Kazanırsak 9 puana ulaşacağız ve en yakın rakibimiz 3 puanda kalacak. Grup ikinciliği kadar play-off kurasına 1. torbadan seri başı girmek de çok önemli.