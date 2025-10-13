Habertürk
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal: Hedef Gürcistan galibiyeti!

        A Milli Takım, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini 2026'da bitirmek istiyor. Bulgaristan galibiyetiyle E Grubu'nda ikinci sıraya yükselen Türkiye, Salı günü Gürcistan'la kritik bir maça çıkacak. Kazanırsa play-off'ta 1. torbadan seri başı olma ve Dünya Kupası yolunda büyük avantaj elde etme şansı yakalayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 11:51 Güncelleme: 13.10.2025 - 11:51
        • 1

          A Milli Takım'ın yeni hedefi 24 yıllık Dünya Kupası özlemini bitirmek.

        • 2

          En son 2002'de bu organizasyonda mücadele eden ve 3.'lükle dönen Ay-Yıldızlılar 2026'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Kupası'nda boy göstermek istiyor.

        • 3

          TURNUVA YOLU

          Kasım ayında sona erecek Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayacak 12 takım doğrudan bu turnuvada yer alacak. 4 ülke ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla mart ayında oynanacak play-off sonunda belli olacak.

        • 4

          SERİ BAŞI İÇİN ÖNEMLİ

          Türkiye'nin yer aldığı E Grubu'nda 3 maç sonunda 9 puanı olan İspanya'nın lider çıkması garanti. Bizim hedefimiz grup ikinciliği. Bulgaristan karşısında aldığımız galibiyetle 6 puana ulaşıp ikinciliği Gürcistan'dan aldık. Salı günü Gürcü'lerle Kocaeli'de oynayacağımız maç bu nedenle çok daha önemli ve kritik. Kazanırsak 9 puana ulaşacağız ve en yakın rakibimiz 3 puanda kalacak. Grup ikinciliği kadar play-off kurasına 1. torbadan seri başı girmek de çok önemli.

        • 5

          YÜZDE 97.9

          Ay-Yıldızlılar, grubu 2. sırada tamamlarsa 1. torbadan seri başı olma ihtimali %97.9'a çıkmış durumda. Millilerimiz böylece play-off yarı final maçını evimizde oynama şansı elde edecek.

        • 6

          Ayrıca 1. torbada dişimize denk ve Uluslar Ligi'nden lider olarak gelen nispeten zayıf takımlarla da eşleşme şansımız olacak. Milli Takım, grubu ikinci tamamlaması halinde Dünya Kupası için yolu açık ve şanslı görülüyor. Salı günü Gürcistan'la oynayacak Ay-Yıldızlılar, Kasım ayında Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

        Habertürk Anasayfa