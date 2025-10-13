Habertürk
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi

        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi

        Otomotiv pazarında son yıllarda hızla kan kaybeden yerli araçlar, Ocak-Eylül döneminde toplam satışların yüzde 30'unu bile oluşturamadı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, rakamların son on yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, gelecek için ise umutlu konuştu. Eroldu, "Türk otomotiv sanayisindeki oyuncuların iç pazardaki performansları önemli. Yatırım yapanların bu pazarda satış yapabileceklerini görmeleri, fizibilitelerini kolaylaştırıcı bir unsur" dedi. Otomotiv pazarında yerli araçların payının yüzde 30 ile yüzde 40 arasında olması gerektiğinin de altını çizen Eroldu, yerli araçların payının yeni yatırım kararlarıyla birlikte tekrar artmasını beklediklerini vurguladı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 13.10.2025 - 07:24 Güncelleme: 13.10.2025 - 07:24
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösteren toplam üretim 1 milyon 31 bin 527 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 3 azalan otomobil üretimi ise 637 bin 450 adet olarak gerçekleşti.

        2025 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.

        Sonuçların açıklandığı toplantıda açıklamalarda bulunan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sanayisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

        Yılın ilk dokuz ayı sonunda pazarda elde edilen rekora değinen Eroldu, araç satışlarındaki yerlilik oranının düşmesine ise ayrı bir parantez açtı.

        Eroldu, "İç pazarda geçen senenin üzerinde bir tempo var. Bu tabloda en önemli negatif iç pazardaki yerli payının geçen seneye göre azalması. Son on yıllık rakamları karşılaştırdığımız zaman, 2025 yılında iç pazardaki yerli araç payının en düşük seviyede olduğunu görüyoruz. 2020'de yüzde 46, 2019 ve 2022'de yüzde 45 seviyelerinde olan iç pazardaki yerli araç payı, son yıllarda hızlı bir şekilde azalmaya başladı" dedi.

        'YATIRIM YAPANLAR YERLİLİK ORANINA BAKIYOR'

        Ocak-Eylül döneminde pazardaki yerlilik oranının otomobilde yüzde 29, hafif ticari araçlarda yüzde 21, kamyonda da yüzde 59 oranında olduğunu kaydeden Eroldu, "Bütün iş kollarında aslında yerli oranlarımızda geçmiş dönemlere göre ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. Özellikle hafif ticari araçlarda 2016 yılında yüzde 64 olan yerli oranı şu anda yüzde 21 seviyelerinde" diye konuştu.

        Türkiye otomotiv pazarında yerli araçların payının yüzde 30 ile yüzde 40 arasında olması gerektiğinin altını çizen Eroldu, "Yüzde 100 ihracata yönelik fizibiliteler, yeni yatırımları çok desteklemiyor. Bunun bir miktar iç pazarla desteklenmesi lazım. O yüzden Türk otomotiv sanayisindeki oyuncuların iç pazardaki performansları önemli. Yatırım yapanların bu pazarda satış yapabileceklerini görmeleri, fizibilitelerini kolaylaştırıcı bir unsur" dedi.

        Eroldu, pazardaki yerlilik payının, yeni yatırım kararlarıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde tekrar artmasını beklediklerini de ekledi.

        'KAPASİTE KULLANIM ORANI REKABETÇİLİK İÇİN ÖNEMLİ'

        Otomotiv sanayi için önemli olan konuların bir diğerinin de üretim de kapasite kullanım oranı olduğunu açıklayan OSD Başkanı Eroldu, "Biz bir yandan yatırımlarla kapasitemizi artırma yönünde hareket ederken, bir taraftan da gerek Avrupa pazarlarının zayıf gitmesi gerek de Türkiye pazarında yerlilik oranın düşmesi sonucu kapasite kullanım oranımızda düşme mevcut. En büyük düşmeyi traktörde görüyoruz" dedi.

        Toplam kapasite kullanım oranının otomotiv sanayinin rekabetçiliği açısından da önemli olduğunu değinen Eroldu, "Enflasyonu yüksek kurların düşük seviyede gitmesi hem otomotiv ana sanayinin hem de otomotiv tedarik sanayinin rekabetçiliği konusunda önemli bir etken. Kapasiteyi daha yukarı rakamlara taşımak için çabalıyoruz ama bunun için de makroekonomik durumumuz yardımcı olmuyor. Alınan yatırım kararlarıyla otomotiv sektörü bir büyüme ve yatırım döneminden geçiyor ama bundan sonraki çevrimde bu tablo böyle olmayabilir. Bu yatırımlar Türkiye'de devam etmeyebilir. Bunu da önemli bir tehdit olarak belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

        Eroldu, otomotiv sanayisinde kurulu kapasitenin iyi bir seviyede olduğunu aktararak, "2.2 milyon adetlik bir üretim kapasitemiz var. Bu dünyada bir çok ülkede olmayan bir kapasite. Türk otomotiv sanayisinin yüzde 66 gibi bir kapasite kullanımı var. Gönül istiyor ki biz bu kapasiteyi yüzde 80’ler, 90’lar seviyesinde kullanalım. Bunu kullanmak aslında yeni yatırımları ülkeye çekmek için önemli" dedi.

        'TÜRKİYE TİCARİ ARAÇTA AVRUPA'DA EN ÖNEMLİ PAZARLARDAN BİRİ'

        OSD verilerine göre, Türkiye otomotiv pazarı, Avrupa’da İspanya’nın hemen arkasında 6'ıncı büyük pazar konumunda.

        Bu tablonun büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, "Bugün İspanya’da ÖTV yok iken biz İspanya’ya yakın bir otomobil pazarına sahibiz ki milli gelirimiz de İspanya’nın oldukça altında. Ticari araçlarda da Türkiye Avrupa sıralamasında 4'üncü pazar durumunda. Türkiye gerçekten ticari araçlar açısından da Avrupa’daki en önemli pazarlardan bir tanesi" dedi.

        YENİ DÜZENLEMELER SEKTÖRDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

        OSD Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sektörüne yönelik son dönemde hayata geçirilen düzenlemelerin etkilerini de değerlendirdi.

        Son gümrük vergilerinin Çin'den yapılan otomotiv ithalatının önünü kestiğini kaydeden Eroldu, "Yaptırımlarla birlikte Çin’in yüzde 9.8’lik payının 2025 yılında da aynı seviyede kaldığını görüyoruz. Çin’deki yükselmenin aslında bir şekilde durduğunu gözlemliyoruz. Bir diğer konu da 2024-2025 geçişinde özellikle Almanya’dan yapılan ithalatın artışı. Bu da Avrupa’daki kapasite fazlasının Türkiye’ye geldiğinin bir göstergesi" dedi.

        Eroldu, Temmuz ayında devreye giren yeni ÖTV düzenlemesinin, yerli araç payındaki düşmeyi bir miktar frenlediğini de belirterek, "Haziran ayında yüzde 24’lere kadar inmiş olan yerli araçların payı, bu düzenleme sonrasında tekrar yüzde 30’lar seviyesine çıktı" bilgisini paylaştı.

