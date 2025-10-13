İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde olay, Gültepe Mahallesi Kaynarca caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil B. ile Ömer Kandemir (39) arasında inşaatlarda kullanılan iskele için 10 bin lira alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

İKİ KARDEŞİ SİLAHLA VURDU

DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Halil B., üzerinde bulunan tabancayla Ömer Kandemir ile yanındaki kardeşi Önder Kandemir’e ateş etti.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ömer Kandemir ile kardeşi Önder Kandemir, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖMER KURTARILAMADI ÖNDER TEDAVİ ALTINDA

Göğsünden vurulan Ömer Kandemir, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Önder Kandemir’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis, iki kardeşi vuran Halil B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.