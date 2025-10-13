Bir sanatçı daha... Sahnede kalp krizi geçirip can verdi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Giresun’da yaşayan yöresel sanatçı Yüksel Kader (47), akrabasının düğününe katılmak üzere Bursa’nın Gemlik ilçesine geldi.

İddiaya göre düğün sırasında gelin ve damada jest yapmak için sahneye çıkan şarkıcı Kader, şarkı söylediği sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

SALONDAKİLER MÜDAHALE ETTİ DHA'daki habere göre davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere düşen Kader’e ilk müdahale salondakiler tarafından yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sanatçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüksel Kader, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.