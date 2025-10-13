Habertürk
        Bir sanatçı daha... Sahnede kalp krizi geçirip can verdi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir akrabasının düğününde şarkı söyleyen yöresel sanatçı 47 yaşındaki Yüksel Kader, sahnede kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığılan Kader, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 07:37 Güncelleme: 13.10.2025 - 09:06
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Giresun’da yaşayan yöresel sanatçı Yüksel Kader (47), akrabasının düğününe katılmak üzere Bursa’nın Gemlik ilçesine geldi.

        İddiaya göre düğün sırasında gelin ve damada jest yapmak için sahneye çıkan şarkıcı Kader, şarkı söylediği sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

        SALONDAKİLER MÜDAHALE ETTİ

        DHA'daki habere göre davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere düşen Kader’e ilk müdahale salondakiler tarafından yapıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sanatçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüksel Kader, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ACI OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

        Yüksel Kader’in kalp krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #giresun
        #Son dakika haberler
