Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı!
Giriş: 12.10.2025 - 17:42 Güncelleme: 12.10.2025 - 17:52
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur."
