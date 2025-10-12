Habertürk
        İsrailliler, Gazze'de anlaşmanın Netanyahu'ya rağmen Trump sayesinde sağlandığı konusunda hemfikir | Dış Haberler

        İsrailliler, Gazze'de anlaşmanın Netanyahu'ya rağmen Trump sayesinde sağlandığı konusunda hemfikir

        Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması talebiyle aylarca gösteri düzenleyen İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya rağmen ABD Başkanı Donald Trump sayesinde sağlandığını düşünüyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 15:26 Güncelleme: 12.10.2025 - 15:26
        • 1

          İsrailli esirlerin yakınları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yıl boyunca soykırıma varan saldırıları devam ederken Tel Aviv'deki "Esirler Meydanı" adı verilen meydanda toplanarak ateşkes ve esir takası çağrılarında bulundu.

        • 2

          Esirlerin yakınları, onların destekçileri ve Netanyahu hükümeti karşıtları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanmasının ardından İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına saatler kala yine Esirler Meydanı'nda toplandı.

        • 3

          NETANYAHU ALEYHİNE SLOGANLAR

          ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump'ın katıldığı gösteride İsrailliler Netanyahu ve hükümet aleyhine sloganlar attı.

        • 4

          Witkoff'un anlaşmaya katkısı için Netanyahu'nun ismini zikretmesiyle kalabalıktan yuhalama sesleri yükseldi.

          Netanyahu'nun ismini andıkça konuşması birkaç kez kesilen Witkoff sahnede olduğu sırada, Netanyahu'ya karşı İbranice "Utan, utan, utan" sloganları atıldı.

        • 5

          Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 2 senedir devam etmesinin nedeni olarak Netanyahu'yu işaret eden İsraillilerden Michel ve Imanuel Yelin, esirlerin geri dönmesinin ardından mevcut hükümeti göndermek için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

        • 6

          "Şimdi hükümeti değiştirme zamanı geldi"

          Tel Aviv'deki gösteriye katılan İsraillilerden Michel, İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu'yu bugüne kadar Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için kurulan tüm müzakereleri sabote etmekle suçlayarak bu nedenle savaşın iki yıl boyunca sürdüğünü belirtti.

        • 7

          ABD Başkanı Trump olmasa ateşkesin de olmayacağına inandığını söyleyen ve bu nedenle Trump'a teşekkür eden Michel, "Şimdi hükümeti değiştirme zamanı geldi. Bu bizim için iyi bir hükümet değil. Son iki yılda iyi bir şey yaptığını düşünmüyorum." dedi.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

