Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Schengen bölgesinde yeni dönem: "Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi" kademeli olarak uygulamaya girdi | Dış Haberler

        Schengen bölgesinde yeni dönem: "Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi" kademeli olarak uygulamaya girdi

        Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi, bugünden itibaren kademeli olarak uygulamaya girdi. Yeni sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren tamamen faaliyete geçecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 12.10.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES), bugün itibarıyla uygulamaya konulduğunu duyurdu.

        AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre sınır yönetimini dijitalleştirmeyi amaçlayan ve kademeli şekilde 29 ülkede geçerli olacak sistemin uygulanmasına başlandı.

        AB’nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak.

        Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak.

        REKLAM

        Schengen Bölgesi'nin güvenliğini artırmayı ve düzensiz göçün önlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen yeni sistemde kişilerin izin verilen kalış sürelerine uyup uymadıklarına ilişkin gerçek zamanlı bilgi sunulacak.

        Kademeli uygulanacak sistem, ilk etapta belirli sınır geçiş noktalarında ve sınırlı işlevlerle kullanılacak.

        Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek.

        Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        "Kendilerini gösterdiler"
        "Kendilerini gösterdiler"
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        Sofya'da Türk gecesi!
        Sofya'da Türk gecesi!
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Habertürk Anasayfa