        MAÇ SONUCU: Bulgaristan: 1 - Türkiye: 6

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov (K.K), 51 ve 59. dakikada Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Bu sonuçla birlikte A Milli Takımımız, gruptaki puanını 6'ya yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti.

        Giriş: 12.10.2025 - 00:22 Güncelleme: 12.10.2025 - 00:22
        Sofya'da Türk gecesi!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 6-1 galip ayrıldı.

        11. dakikada ay-yıldızlı ekibimiz Arda Güler'in golüyle perdeyi açtı. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla Bulgaristan ceza sahasına giren Arda Güler, plase vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. Bulgaristan ise Krilov'un şutunun Zeki Çelik'e çarpıp ağlara gitmesiyle 13. dakikada skora dengeyi getirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

        İkinci yarıda ise Popov'un ters vuruşunun fileleri bulmasıyla A Milliler 49. dakikada yeniden öne geçti. 51 ve 56. dakikada ise Kenan Yıldız sahneye çıktı ve attığı 2 golle farkı açtı: 4-1. 65. dakikada ise Arda Güler'in asistini gole çeviren Zeki Çelik, skoru 5-1'e getirdi. 90+3. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasını arka direkte gole çeviren İrfan Can Kahveci maçın skorunu belirledi: 6-1. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve A Milli Takımımız maçtan 6-1 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla birlikte A Milli Takımımız, gruptaki puanını 6'ya yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı.

        Ay-yıldızlılar, grubunun 4. haftasında Gürcistan'ı konuk edecek. Bulgaristan ise İspanya'yla deplasmanda kozlarını paylaşacak.

        HAKAN ÇALHANOĞLU 'DALYA' DEDİ

        Bulgaristan maçında ilk 11'de yer alan Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı.

        A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giyen Hakan, 100. maçını Bulgaristan karşısında oynadı.

        Hakan Çalhanoğlu, Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 5. oyuncu unvanı Arda Turan ile paylaştı.

        TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

        Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 43 bin seyirci kapasitesine sahip Vasil Levski Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri doldurdu.​​​​​​​ Bulgar taraftarlar arasında da Türk taraftarların yer aldığı görüldü.

        GRUP LİDERİ 12 TAKIM DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

        Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

        SON 4 BİLET PLAY-OFF'TAN

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım play-off'ta mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
