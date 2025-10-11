Mısır: Liderler zirvesi pazartesi günü

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Şarm el-Şeyh'te Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşmasına ilişkin bir zirve düzenleneceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, zirveye ABD Başkanı Donald Trump dâhil, 20'den fazla ülkenin liderinin katılacağı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zirveye katılacağı ifade edilmişti.

Axios'un haberine göre; Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Pakistan'ın liderler ya da dışişleri bakanları düzeyinde toplantıya katılması bekleniyor.

Toplantıya davet edilen ülkelerin listesinin genişlediği, İspanya ve Japonya gibi birçok ülkeye davet gönderildiği aktarıldı

İsrail'in ise zirveye katılmayacağı ifade edildi.

ABD VE MISIR DÜZENLEMELERİ GÖRÜŞTÜ

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek Gazze konulu zirveye ilişkin düzenlemeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye dair ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Bölgedeki durum, Filistin meselesine ilişkin olumlu gelişmeler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sona erdirme çabalarının ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasına dair düzenlemeler de masaya yatırıldı. Bakanlar ayrıca Sisi ve Trump'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek Gazze konulu Şarm eş-Şeyh Zirvesi'nin uluslararası katılım dahil olmak üzere düzenlemelerinin ayrıntılarını "kapsamlı" şekilde görüştü.