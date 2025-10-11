Jennifer Aniston’ın annelik yolundaki hüzünlü hikâyesi ve anne olmayı tercih etmeyen diğer ünlüler

Evlenmek ve çocuk sahibi olmak norm olarak görüldüğünde, bundan sapan bir yaşam 'radikal' olarak değerlendirilebiliyor. Hatta tıpkı Hollywood yıldızı Jennifer Aniston'da olduğu gibi, anne olmayan biri 'bencil' ya da 'işkolik' olarak yaftalanabiliyor.

Gerek isteyerek gerekse de koşullar buna zorladığı için anne olmayan kadınlar, kendi yollarını çizmek zorundaymış gibi hissedebiliyor, bir sürü baskıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Dünyanın en büyük yıldızlarından, en güçlü kadınlarından biri olarak sayılsalar bile...

Jennifer Aniston'ı yıllardır anne olmayı seçmeyen kadınlardan biri olarak tanıdık. Ama o, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda, çocuk sahibi olmak için 20 yıl boyunca gizli bir mücadele verdiği itirafıyla ters köşe yaptı. Görünenin altından hüzünlü bir hikâye çıktı. 56 yaşındaki 'Friends' dizisi yıldızı, anne olmak istemediği için 'Bencil bir işkolik' olduğu yönündeki yanlış bir algı yaratıldığını söyleyerek, aslında anne olmak isteyip de olamadığını anlattı.

Jennifer Aniston - Brad Pitt

2000 ile 2005 yılları arasında Brad Pitt ile evli olan Aniston, Pitt'in çocuk sahibi olamadıkları için onu terk ettiği yönündeki iddialarla bile karşılaşmıştı. Ne de olsa Brad Pitt, bir sonraki eşi Angelina Jolie ile 3'ü biyolojik, 3'ü de evlatlık tam 6 çocuk sahibi olmuştu. Dolayısıyla bu yakıştırmayı yapmak çok kolaydı. Oysa Jennifer Aniston, bu iddianın tamamen yanlış olduğunu söyledi. Oyuncu, başarısız tüp bebek denemelerinin olduğunu, yıllar önce yumurtalarını dondurmamanın pişmanlığını yaşadığını itiraf etti.

"Bebek sahibi olma yolculuğu benim için zorluydu" diyen Aniston, "30'lu yaşlarımın sonlarında, 40'lı yaşlarımda gerçekten çok zor şeyler yaşadım ve bunları yaşamasaydım, asla olmam gereken kişi olamazdım. Hamile kalmaya çalışıyordum. Yıllar, yıllar, yıllar süren spekülasyonlar... Gerçekten zordu. Tüp bebek tedavisi görüyordum, Çin çayları içiyordum, aklınıza ne gelirse... Elimden gelen her şeyi yapıyordum" ifadesini kullandı. "Biri bana, 'Yumurtalarını dondur. Kendine bir iyilik yap' deseydi her şeyimi verirdim. İşte bugün buradayım. Gemi çoktan kalktı ama hiç pişman değilim" diye de ekledi. Anne olmayan kadınlara, özellikle de anne olmayı bir ayrıcalık olarak görenler tarafından, "Yalnız kalmayacak mısın?" ve "Yaşlandığında fikrini değiştireceğini düşünmüyor musun?" gibi soruları yöneltme hakkını herkes kendinde rahatlıkla görebiliyor. Gerçek şu ki, bu yol çokça denenmiş ve araştırırsanız, çocuksuz bir hayatın nasıl olabileceğine dair modeller bulmak çok zor değil. Sadece bu yaşam tarzı, medyada geleneksel olan kadar fazla temsil edilmiyor.

"Bebek sahibi olma yolculuğu benim için zorluydu" diyen Aniston, "30'lu yaşlarımın sonlarında, 40'lı yaşlarımda gerçekten çok zor şeyler yaşadım ve bunları yaşamasaydım, asla olmam gereken kişi olamazdım. Hamile kalmaya çalışıyordum. Yıllar, yıllar, yıllar süren spekülasyonlar... Gerçekten zordu. Tüp bebek tedavisi görüyordum, Çin çayları içiyordum, aklınıza ne gelirse... Elimden gelen her şeyi yapıyordum" ifadesini kullandı. "Biri bana, 'Yumurtalarını dondur. Kendine bir iyilik yap' deseydi her şeyimi verirdim. İşte bugün buradayım. Gemi çoktan kalktı ama hiç pişman değilim" diye de ekledi. Anne olmayan kadınlara, özellikle de anne olmayı bir ayrıcalık olarak görenler tarafından, "Yalnız kalmayacak mısın?" ve "Yaşlandığında fikrini değiştireceğini düşünmüyor musun?" gibi soruları yöneltme hakkını herkes kendinde rahatlıkla görebiliyor. Gerçek şu ki, bu yol çokça denenmiş ve araştırırsanız, çocuksuz bir hayatın nasıl olabileceğine dair modeller bulmak çok zor değil. Sadece bu yaşam tarzı, medyada geleneksel olan kadar fazla temsil edilmiyor.

Bir düşünün; peri masallarından romantik komedilere kadar, bir karakterin, bebek arabasında bebek olmadan sonsuza dek mutlu yaşamayı planladığını kaç kez gördünüz? Oysa tanışabileceğiniz ve sohbet edebileceğiniz çocuksuz kadınlardan oluşan devasa bir topluluğun yanı sıra, kamuoyunun gözü önünde ebeveyn olmayı istemediklerini dile getiren ünlüler de var. "BEBEKLER İÇİN İYİ BİR ANNE OLAMAZDIM" Ünlü televizyoncu Oprah Winfrey, çocuksuz bir kadın olma tercihini açıklarken şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar bana evlenip çocuk sahibi olmam için baskı yaparken, çocuk sahibi olmadığım için asla pişmanlık duymayacağımı biliyordum. Çünkü kendimi dünyadaki çocukların annesi gibi hissediyorum. Bebek istemiyordum. Bebekler için iyi bir anne olamazdım. Sabrım yok. Yavru köpeklere sabrım var ama büyümleri hızlı bir süreç!" Helen Mirren

"ANNELİK KADERİM DEĞİLDİ" "Hiçbir zaman bir çocuğa ihtiyaç duymadım" diyen 80 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Helen Mirren, bir röportajında, "İşimi her şeyin önüne koydum" sözlerini kullandı; "Annelik kaderim değildi. Kaderim olacağını düşünüp bekledim ama olmadı ve insanların ne düşündüğünü umursamadım." "ANNE OLSAYDIM BİR YILDIZ OLMAZDIM" 79 yaşındaki 7 Grammy ödüllü şarkıcı Dolly Parton, hayatına bir çocuk dahil etmeyi hiç istemedi. "Genç bir çift olduğunuzda, çocuk sahibi olacağınızı düşünürsünüz, ama bu benim için önemli şeylerden biri değildi. Kariyerim, müziğim vardı ve seyahat ediyordum" diyen Parton, "Çocuklarım olsaydı, eminim ki evde onlarla kalırdım ve onlar için kendimi ölümüne endişelendirirdim. Olan biten her şeyle birlikte, şu anda bu dünyaya bir çocuk getirmekten nefret ediyorum" ifadesini kullandı.

Yıllar önce Guardian'a konuşurken, kendisi ve eşinin çocuk sahibi olmadıkları için mutlu olduklarını söyledi ve ekledi: "Olması gerekmiyormuş. Sanırım harika bir anne olurdum. Muhtemelen her şeyden vazgeçerdim. Çünkü onları çalışmaya, turneye bıraksaydım kendimi suçlu hissederdim. Her şey değişirdi. Muhtemelen bir yıldız olmazdım." Renée Zellweger "BAĞIMSIZ OLMAK İSTİYORUM" "Annelik hiçbir zaman bir tutkum olmadı" diyen Renée Zellweger, "19 yaşıma geldiğimde şunu yapacağım, 25 yaşıma geldiğimde şunu yapacağım gibi beklentilerim asla olmadı. Her şeyi olduğu gibi, her gün birer birer yaşıyorum ve bir şeyler olursa, ne âlâ. Sadece bağımsız olmak ve kendi başımın çaresine bakabilmek istiyorum" dedi. "KENDİ ÇOCUĞUMU TAŞIYAMAYACAĞIM"

Sağlığı el vermediği için anne olmanın farklı yollarını arayanlar da var. Örneğin Selena Gomez, kamuoyunda sıkça dile getirilen sağlık sorunlarının gelecekte kendi çocuklarını taşımasını zorlaştıracağını açıkladı. Geçen yıl cesur bir röportaj vererek, "Bunu hiç söylemedim ama maalesef kendi çocuklarımı taşıyamayacağım. Hayatımı ve bebeğimin hayatını tehlikeye atacak birçok tıbbi sorunum var. Bir süre bunun yasını tutmak zorunda kaldım" itirafında bulundu.

Gomez'e 2013 yılında lupus (bağışıklık sisteminin, vücudun kendi doku ve hücrelerini yabancı olarak algılayıp saldırdığı bir hastalık) teşhisi kondu ve daha sonra böbrek nakli yapıldı. Röportajda, otoimmün hastalığının mı yoksa başka sağlık sorunlarının mı kendi çocuklarını taşımasını tehlikeli hale getirdiğini ayrıntılı olarak açıklamadı. Amber Heard "Herkesinki gibi olacağını düşünmüştüm" diyen Gomez, "Taşıyıcı annelik veya evlat edinme konusunda istekli harika insanların olması benim için büyük bir lütuf. İkisi de benim için büyük olasılıklar. Anne olmak için can atan insanlar için diğer yolların olması, beni gerçekten minnettar kıldı. Ben de onlardan biriyim. Bu yolculuğun nasıl olacağı konusunda heyecanlıyım ama biraz farklı olacak. Günün sonunda umurumda değil. Benim olacak. Benim bebeğim olacak" ifadesini kullandı.

"DOĞURGANLIK SORUNLARIM VARDI" Amber Heard, sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağı söylendikten sonra, taşıyıcı anne aracılığıyla 2021'de bir kız bebek sahibi oldu. Kızı için "O, hayatımın geri kalanının başlangıcı" diyen Heard, geçtiğimiz mayıs ayında ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. "Kendi doğurganlık sorunlarıma rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımla anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu" demesiyle bu defa bebeklerini kendisinin dünyaya getirdiği anlaşıldı.

Bizden ünlülere bakalım… Ajda Pekkan, Fatma Girik, Emel Sayın, Nebahat Çehre, Candan Erçetin, Meltem Cumbul, Fatma Girik, Yonca Evcimik… Çocuk sahibi olmayı tercih etmediler ya da hayat onlara öyle bir yol çizdi.

Sinemanın güçlü yıldızı Nebahat Çehre, çocuksuz hayatı tercih etmesini şöyle anlattı bir röportajında: "Anne değilim, çocuğum yok. Yeğenlerimi çok seviyorum. Prensip olarak çocuk yapmadım. Bunun nedeni kariyer değildi. Ben küçükken babamı kaybettim. 5 yaşında Samsun'dan İstanbul'a geldim. Annemin sonraki eşi bir hakimdi. Üvey babayı fazla sevemedim. Sanırım bu düşünce o zamandan kaldı. Çocuğun, anne babayla mutluluk içinde büyümesini isteyen biriyim." "ÇOK İSTEDİM AMA OLMADI" Bundan altı yıl önce şarkıcı Bengü, bir röportajında, "Bence bir pop star evli olmalı. Çünkü bir popstarın evlenip çocuk yapması, tamamlanması demek. Bu büyük bir lüks. Tek başınalık ve yalnızlık zor. Mesela bazen Ajda Hanım'ı düşünüyorum. O kadar çok şeyden fedakârlık etmiş ki. Tamamen Ajda Pekkan için çalışmış" sözlerini kullandı. Ajda Pekkan ise tıpkı Jennifer Aniston gibi çok istemesine rağmen çocuk sahibi olamadığını söyledi ve hayatın kendisine çizdiği bu yolu kabullenip onunla mutlu olmayı seçtiğini şu sözlerle anlattı:

"Kader diye bir şey var. Kader çizgisinin önüne geçilemiyor bazen. Allah böyle istedi. Ben de çok istedim çocuk yapmayı ama olmadı. Dağınık büyüdük aile olarak, bunun da etkisi var. Ben de evlilik geçirdim, boşandım. Eşimin çocuğu olmuyordu. Ama olsaydı, o çocuk mutsuz olurdu. Çocuğun tahtını yapıyorsun ama bahtını yapamıyorsun, önemli olan bahtını da yapmak. Ayrıca evli olmayan pop starlar var. Burada kriter ben olmamalıyım, sadece bana bakılmamalı. Bir kısım, yalnız kalmayı tercih eder. Ben böyle mutluyum çok şükür. Başkalarının düşüncelerine itibar etmiyorum. Bengü'ye de ailesiyle ömür boyu mutluluklar diliyorum."