        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum

        Çorum'da bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi ateşe verilen 76 yaşındaki Hatice Kış'ın katil zanlısı 58 yaşındaki Murat Arıkan, ilk duruşmadaki ifadeleriyle tepki topladı. Hatice Kış'ı annesi gibi sevdiğini söyleyen Arıkan, "Türk milletinden özür diliyorum. Ancak hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Böyle sevgi mi olur, sevmeyin" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 21:32 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:32
        Öldürdükten sonra yaktı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
        DHA'nın haberine göre; olay, 13 Mart’ta Kargı ilçesine bağlı Akkise köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Eşref Kış (78) teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış’ın yanmış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Kış’ın vücudunda 8 bıçak darbesi bulunduğu ve cesedin ateşe verildiği belirlendi. Evdeki 3 altın bilezik ve bir miktar ziynet eşyasının da çalındığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayın şüphelisi olarak Murat Arıkan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Arıkan hakkında 'kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

        "ÖLDÜRME GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

        SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Arıkan, ifadesinde Hatice Kış’ı 'annesi gibi sevdiğini' belirterek, “Daha önce de kendisinden borç almıştım. O gün yine para istemeye gittim. Bir süre sohbet ettik, bana kolonya döktü. Poşet uzatıp ‘işini görür’ dedi. Çıkarken ‘Bu borcu ödeyemezsin’ dedi. Ben kendisini çok severdim. Onu öldürme gibi bir niyetim yoktu. Elinde bıçak vardı, nasıl oldu hatırlamıyorum. Olaydan sonra altınları kaybolmasın diye toprağa gömdüm. Çok pişmanım, Türk milletinden özür diliyorum” dedi.

        Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Böyle sevgi mi olur, sevmeyin” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

        "EVİ YAKIP DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI"

        Duruşma sonrası adliye önünde konuşan Hatice Kış’ın eşi Eşref Kış, “Namaza gitmiştim. Döndüğümde evin içi zifiri karanlıktı, benzin dökülüp yakılmıştı. Eşimi kucakladığımda ellerime yapışmıştı. Su getirip ateşi söndürdüm, bağırarak yardım istedim. Eşim 8 yerinden bıçaklanmıştı. Bu kişi evi yakıp delilleri yok etmeye çalıştı. En ağır cezayı alsın istiyorum” dedi.

        Kızı Mulise Kış ise “Bugün annemin mahkemesi görüldü. Murat Arıkan’ın her söylediği yalan. Annem için dua istiyorum” diye konuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

