        Haberler Dünya Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam

        Hamas ile İsrail arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından iki tarafın müzakerecileri arabulucu ülke olan Mısır'da nihai anlaşma için imza attı. Mısır basını, ateşkesin imzalandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, önce güvenlik kabinesini daha sonra hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak. Ancak atılan imzalara rağmen tüm dünyanın gözünün önünde İsrail kuvvetleri Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:02
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        İsrail ve Hamas arasında başlayan yıkıcı çatışmanın ikinci yıldönümünden sadece bir gün sonra, arabulucu ülke olan Mısır'da yapılan dolaylı görüşmelerde Trump'ın 20 maddelik barış çerçevesinin ilk aşaması üzerinde anlaşma sağlandı.

        İki tarafın müzakere heyeti Kahire'de anlaşmaya imza attı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ateşkeste anlaşmaya varıldığını duyurdu.

        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Gazze'de adım adım ateşkes

        TSİ 12.00'da İsrail ve Hamas tarafları Mısır'da ateşkes anlaşmasını imzaladı ve ateşkesin yürürlüğe girdiği duyuruldu. Ancak İsrail kendi hükümetinin onayının ardından ateşkesin başlayacağını açıkladı, bu esnada İsrail'in Gazze'ye bombardımanı sürüyor.

        İsrail Güvenlik Kabinesi'nin saat 17.00'da ateşkesi onaylaması bekleniyor. Bunun ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabineyi toplayacak, saat 18.00'da hükümetin ateşkesi imzalaması bekleniyor.

        24 saat içinde İsrail ordusu Gazze planında belirtilen hatta çekilmeye başlayacak.

        Hamas en erken cumartesi, en geç pazartesi olmak üzere rehineleri serbest bırakmaya başlayacak.

        11 Ekim'den itibaren İsrail, aralarında 250 müebbet mahkumunun bulunduğu 1950 Filistin mahkumu serbest bırakacak.

        İmzaların ardından İsrail Başbakanı Netanyahu önce güvenlik kabinesini, daha sonra hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak.

        Ancak Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı bakanlardan Maliye Bakanı Smotrich, anlaşmayı kabul etmediğini duyurdu.

        Anlaşmanın onaylanmasının ardından Hamas'ın İsrailli esirlerin "tamamını" 13 Ekim Pazartesi teslim etmesi bekleniyor. İlk 20 rehinenin pazar ya da pazartesi sabahı serbest bırakılacağı belirtildi.

        İSRAİL SALDIRIYA DEVAM EDİYOR

        Ancak İsrail ordusu, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen güneyden Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlileri engellemek için saldırı düzenledi.

        Kahire'deki müzakereler sonrası sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen çok sayıda Filistinli, Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçmek istedi.

        İsrail ordusu, sahildeki Reşid Caddesi üzerinden Gazze kentine geçmeye çalışan Filistinlileri hedef aldı.

        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İSRAİL: BÖLGEDE NORMALLEŞME GENİŞLEMELİ

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ile Hamas arasında Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail Orta Doğu bölgesinde barış ve normalleşme çemberini genişletmek ilgileniyor" dedi.

        "BÜYÜK GURUR DUYUYORUM"

        Beklenen ateşkes anlaşmasını ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde duyurdu.

        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin duyuru yapan Trump, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.

        Trump, "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

        Trump, şöyle devam etti:

        "Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

        Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.

        Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

        TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

        Ayrıca Trump, Reuters'a yaptığı açıklamada "Bugün dünya için iyi bir gün" ifadelerini kullandı. Trump, anlaşmanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü de duyurdu.

        Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Bu tarihi başarı için liderlerin birbirini tebrik ettiği" ifade edildi.

        HAMAS'TAN TÜRKİYE, KATAR, MISIR VE TRUMP'A TEŞEKKÜR

        Trump'ın açıklamasının ardından Hamas'tan da açıklama geldi. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.

        Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

        Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Yazı Boyutu
