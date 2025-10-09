Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam

İsrail ve Hamas arasında başlayan yıkıcı çatışmanın ikinci yıldönümünden sadece bir gün sonra, arabulucu ülke olan Mısır'da yapılan dolaylı görüşmelerde Trump'ın 20 maddelik barış çerçevesinin ilk aşaması üzerinde anlaşma sağlandı.

İki tarafın müzakere heyeti Kahire'de anlaşmaya imza attı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ateşkeste anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Hamas en erken cumartesi, en geç pazartesi olmak üzere rehineleri serbest bırakmaya başlayacak.

TSİ 12.00'da İsrail ve Hamas tarafları Mısır'da ateşkes anlaşmasını imzaladı ve ateşkesin yürürlüğe girdiği duyuruldu. Ancak İsrail kendi hükümetinin onayının ardından ateşkesin başlayacağını açıkladı, bu esnada İsrail'in Gazze'ye bombardımanı sürüyor.

İmzaların ardından İsrail Başbakanı Netanyahu önce güvenlik kabinesini, daha sonra hükümeti toplayarak anlaşmayı onaylayacak.

Ancak Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı bakanlardan Maliye Bakanı Smotrich, anlaşmayı kabul etmediğini duyurdu.

Anlaşmanın onaylanmasının ardından Hamas'ın İsrailli esirlerin "tamamını" 13 Ekim Pazartesi teslim etmesi bekleniyor. İlk 20 rehinenin pazar ya da pazartesi sabahı serbest bırakılacağı belirtildi.

Ancak İsrail ordusu, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen güneyden Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlileri engellemek için saldırı düzenledi.

Kahire'deki müzakereler sonrası sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen çok sayıda Filistinli, Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçmek istedi.

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.

"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Trump, şöyle devam etti:

Trump, "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin duyuru yapan Trump, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ile Hamas arasında Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail Orta Doğu bölgesinde barış ve normalleşme çemberini genişletmek ilgileniyor" dedi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Trump, Reuters'a yaptığı açıklamada "Bugün dünya için iyi bir gün" ifadelerini kullandı. Trump, anlaşmanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü de duyurdu.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Bu tarihi başarı için liderlerin birbirini tebrik ettiği" ifade edildi.

HAMAS'TAN TÜRKİYE, KATAR, MISIR VE TRUMP'A TEŞEKKÜR

Trump'ın açıklamasının ardından Hamas'tan da açıklama geldi. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.