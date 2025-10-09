Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını açıklamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes üzerinde anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Açıklamasında ABD Başkanı Trump'a da teşekkür eden Erdoğan, "İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu planın, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Hamas ve İsrail temsilcileri tarafından müzakere edilerek kabul edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas ile İsrail'in, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin, "Önümüzdeki dönem tarafların varılan anlaşmaya sadık kalmasını ve etkili şekilde uygulamalarını bekliyoruz. Anlaşmaya katkı sunduğumuz gibi uygulanmasını da yakından takip ederek sürece katkı sunacağız." ifadesini kullandı.

Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.

Çok geç kalmış olsa da Gazze'de ateşkesin sağlanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Yılmaz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha fazla Filistinli masumun kanının dökülmemesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden inşa süreci ile Gazze farklı bir döneme girecektir. Çok dar bir alanda, dünyanın en gelişmiş silahları karşısında, tüm imkansızlıklar içinde büyük bir direniş gösteren Gazze halkını gönülden selamlıyoruz. İki yıldır süren insanlık dışı saldırılara rağmen Filistin halkı toprağından sökülüp atılamadı. Birçok ülke Filistin Devletini resmen tanıdı. Gazze'nin direnişi tüm dünyada uyanışa vesile oldu. Gazze'de işgale, ablukaya ve soykırıma direniş, insanlığın ve insani değerlerin dirilişine dönüştü. Bu uyanış etrafında oluşan 'insanlık ittifakı' ve 'Sumud ruhu' daha adaletli bir dünya umudunun güçlenmesine vesile oldu. Önümüzdeki dönem tarafların varılan anlaşmaya sadık kalmasını ve etkili şekilde uygulamalarını bekliyoruz. Anlaşmaya katkı sunduğumuz gibi uygulanmasını da yakından takip ederek sürece katkı sunacağız."