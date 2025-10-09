Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Hamas'ın onayladığı Gazze'de ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. "Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Trump'a Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını açıklamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes üzerinde anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.
Açıklamasında ABD Başkanı Trump'a da teşekkür eden Erdoğan, "İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"ATEŞKESİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz.
Aynı şekilde Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.
Rabb’im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."
YILMAZ: SÜRECE KATKI SUNACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas ile İsrail'in, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin, "Önümüzdeki dönem tarafların varılan anlaşmaya sadık kalmasını ve etkili şekilde uygulamalarını bekliyoruz. Anlaşmaya katkı sunduğumuz gibi uygulanmasını da yakından takip ederek sürece katkı sunacağız." ifadesini kullandı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu planın, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Hamas ve İsrail temsilcileri tarafından müzakere edilerek kabul edildiğini belirtti.
Çok geç kalmış olsa da Gazze'de ateşkesin sağlanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Yılmaz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarını sundu.
Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Daha fazla Filistinli masumun kanının dökülmemesi, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden inşa süreci ile Gazze farklı bir döneme girecektir. Çok dar bir alanda, dünyanın en gelişmiş silahları karşısında, tüm imkansızlıklar içinde büyük bir direniş gösteren Gazze halkını gönülden selamlıyoruz. İki yıldır süren insanlık dışı saldırılara rağmen Filistin halkı toprağından sökülüp atılamadı. Birçok ülke Filistin Devletini resmen tanıdı. Gazze'nin direnişi tüm dünyada uyanışa vesile oldu. Gazze'de işgale, ablukaya ve soykırıma direniş, insanlığın ve insani değerlerin dirilişine dönüştü. Bu uyanış etrafında oluşan 'insanlık ittifakı' ve 'Sumud ruhu' daha adaletli bir dünya umudunun güçlenmesine vesile oldu. Önümüzdeki dönem tarafların varılan anlaşmaya sadık kalmasını ve etkili şekilde uygulamalarını bekliyoruz. Anlaşmaya katkı sunduğumuz gibi uygulanmasını da yakından takip ederek sürece katkı sunacağız."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu sürecin sonunda işgalin tamamen sona ermesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin hayat bulmasının herkes için güvenliği, huzuru ve barışı kalıcı hale getireceğini dile getirdi.
DIŞİŞLERİ: İKİ YILDIR DEVAM EDEN SOYKIRIMIN SONA ERMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, insani bir felaketin yaşandığı Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekmektedir. Türkiye bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edecektir.
Orta Doğu’da kalıcı barış ancak İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkündür. Ateşkes müzakerelerinde sağlanan bu ivmenin önümüzdeki dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasını umuyoruz.
Ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD’nin çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarında da katkı ve desteğimizi sürdüreceğiz."
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: KATLİAMLARIN DURMASI ÖNEMLİ BİR AŞAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanması, mazlum Gazze halkına dönük katliamların durması ve Gazze’ye insani yardımların ulaşması bakımından önemli bir aşamadır.
ABD Başkanı Sayın Trump’ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesi bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdi. Kardeş ülkeler Katar ve Mısır’ın değerli çabaları bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz.
Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldi “insanlık ittifakı” adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz.
Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.
Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun."