        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!

        Antalya'da, temizlik işleri çalışanı Gökhan M., çöp kamyonunu kullanan arkadaşı Mehmet Özkaynak'ı boğazına bıçak saplayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan temizlik işçisinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:42 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:23
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Antalya'da edinilen bilgiye göre, Mehmet Özkaynak'ın kullandığı Manavgat Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah Güzel, Sülek Hacıisali Mahallesi istikametinde sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktılar.

        ARKADAŞLARINI BOĞUŞURKEN GÖRDÜ

        Öldürülen Mehmet Özkaynak.
        Öldürülen Mehmet Özkaynak.

        İHA ve DHA'daki habere göre, Sülek- Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştığını belirten Nurullah Güzel araçtan inip çöpe almaya yöneldiği sırada kamyondan sesler gelmesi üzerine geri geldiğinde kamyon içerisinde Mehmet Özkaynak ve Gökhan M.'nin boğuştuğunu, Özkaynak'ın kamyonun koltuğunda yattığını, Gökhan M.'nin olay yerinden kaçtığını gördü.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Olay yerinden kaçan katil Gökhan M. aranıyor.
        Olay yerinden kaçan katil Gökhan M. aranıyor.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Özkaynak'ın boğazından bıçakla yaralanıp olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Öldürülen Mehmet Özkaynak (en arkada), görgü tanığı Nurullah Güzel (ortada) ve katil Gökhan M. (sağda).
        Öldürülen Mehmet Özkaynak (en arkada), görgü tanığı Nurullah Güzel (ortada) ve katil Gökhan M. (sağda).

        Belirtilen adrese Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilirken, Mehmet Özkaynak'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KAÇAN KATİL ARANIYOR

        Olayın ardından kaçan Gökhan M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        BİRLİKTE VİDEO ÇEKMİŞLER

        Öte yandan Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.'nin bilinmeyen bir sebepten dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah Güzel ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak'ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
