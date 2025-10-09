Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı

        ABD Başkanı Trump'ın İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes için anlaştığını duyurmasının ardından Gazzeliler sokaklara çıktı ve kararı sevinçle karşıladı. Aynı şekilde Tel Aviv'de de sokaklara çıkan İsrailli esirlerin yakınları ateşkesi memnuniyetle karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 08:17 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, dünyada yankı bulurken Gazze'de haber sevinçle karşılandı.

        • 2

          Ateşkesin onaylandığını duyurulmasının ardından Gazze'de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.

        • 3

          Aynı şekilde, Tel Aviv'de de İsrailli esirlerin yakınları sokaklara çıktı ve anlaşmayı kutladı.

        • 4
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Haberi Görüntüle
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Haberi Görüntüle
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Habertürk Anasayfa