Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
ABD Başkanı Trump'ın İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes için anlaştığını duyurmasının ardından Gazzeliler sokaklara çıktı ve kararı sevinçle karşıladı. Aynı şekilde Tel Aviv'de de sokaklara çıkan İsrailli esirlerin yakınları ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Giriş: 09.10.2025 - 08:17 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:39
- 1
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın barış planının ilk aşamasını kabul ettiğini açıklaması, dünyada yankı bulurken Gazze'de haber sevinçle karşılandı.
- 2
Ateşkesin onaylandığını duyurulmasının ardından Gazze'de sokaklara çıkan çok sayıda kişi sevinç gösterisinde bulundu.
- 3
Aynı şekilde, Tel Aviv'de de İsrailli esirlerin yakınları sokaklara çıktı ve anlaşmayı kutladı.
-
- 4
