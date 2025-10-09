Habertürk
        Haberler Dünya Gazze'de ateşkes sağlandı! Dünyadan ateşkese tebrik mesajları | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkes sağlandı! Dünyadan ateşkese tebrik mesajları

        ABD Başkanı Trump'ın İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes için anlaştığını duyurmasına dünyadan tebrik mesajları gelmeye başladı. İngiltere Başbakanı Starmer, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve anlaşmanın gecikmeden eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Starmer, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'ye "yorulmak bilmeyen" diplomatik çabaları için teşekkür etti. Hindistan Başbakanı Modi de "Rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze halkına yönelik artan insani yardımın kalıcı barışın yolunu açacağını umuyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 07:51 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:23
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. İki yıldır dünyanın gözü önünde İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kalan Gazze'de ateşkesin sağlanmasına dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye başladı.

        STARMER: ANLAŞMA GECİKMEDEN UYGULANMALI

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ilk aşamasıyla ilgili anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve anlaşmanın gecikmeden eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Haberi Görüntüle

        TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

        Starmer yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın Gazze barış planının ilk aşamasıyla ilgili bir anlaşmaya varıldığı haberini memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma şimdi gecikmeden eksiksiz bir şekilde uygulanmalı ve Gazze'ye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştırılmasına yönelik tüm kısıtlamalar derhal kaldırılmalı." dedi.

        Özellikle rehineler, aileleri ve Gazze'deki sivil halk için derin bir rahatlama olacağını söyleyen Starmer, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'ye "yorulmak bilmeyen" diplomatik çabaları için teşekkür etti.

        Starmer, "Tüm tarafları, savaşı sona erdirmek ve çatışmanın adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesi ve uzun vadeli bir barışa giden sürdürülebilir bir yolun temellerini atmak için verdikleri taahhütleri yerine getirmeye çağırıyoruz. Birleşik Krallık, barış planının tam olarak uygulanmasını sağlamak için bu önemli acil adımları ve görüşmelerin bir sonraki aşamasını destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

        MACRON: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

        Macron açıklamasında, "Fransa iki devletli çözüm ve savaşı sona erdirme hedefine hazır. Bu öğleden sonra uluslararası ortaklarımızla görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi.

        CARNEY: BARIŞ NİHAYET ULAŞILABİLİR

        Kanada Başbakanı Mark Carney, "Rehinelerin yakında ailelerine kavuşacakları için rahatladım. Yıllarca süren yoğun acıların ardından, barış nihayet ulaşılabilir görünüyor." ifadelerini kullandı.

        AB: BÜYÜK BİR DİPLOMATİK BAŞARI

        Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, İsrail ve Hamas'ın ateşkeste anlaşmasının önemli bir adım ve bunun büyük bir diplomatik başarı olduğunu söyledi.

        Kallas, AB'nin planın uygulaması için elinden geleceğini kaydetti.

        MODİ: KALICI BARIŞIN YOLUNU AÇACAĞINI UMUYORUM

        Hindistan Başbakanı Modi de "Rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze halkına yönelik artan insani yardımın onlara rahatlık sağlayacağını ve kalıcı barışın yolunu açacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

        "UMUT IŞIĞI SUNUYOR"

        Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Bu gelişme, aylarca süren dayanılmaz acı ve yıkımın ardından bir umut ışığı sunuyor" açıklamasında bulundu.

        MILEI: TRUMP NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ALMALI

        ABD Başkanı Trump'ın yakın müttefiki Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası barışa olağanüstü katkılarından dolayı Donald J. Trump'ın Nobel Barış Ödülü adaylığını imzalayacağımı söylemek için bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Benzer başarılara sahip başka bir lider, ödülü çoktan almış olurdu." ifadelerini kullandı.

        GUTERRES: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti

        Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anlaşmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi de takdir ettiğini vurgulayan Guterres, ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya çağırdı.

        Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Acılar sona ermelidir." ifadesine yer verdi.

        Guterres, şunları kaydetti:

        "Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum."

        "ACILARA SON VERME YOLUNDA İLK ADIM"

        Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, "Son iki yılda hem İsrailliler hem de Filistinliler çok büyük acılar çekti. Bugün, bu acılara son verme yolunda olumlu bir ilk adım" açıklamasında bulundu.

        Yazı Boyutu
