İpek Filiz Yazıcı, boşanmayı doğruladı
İki yıl önce şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı, alyansını çıkararak boşanma haberlerini doğruladı
İlişkilerine 2020'de başlayan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da hayatlarını birleştirmişti. Ancak çiftin geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldığı öğrenilmişti.
Çift, basına yansıyan haberlerin ardından konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
İpek Filiz Yazıcı'nın katıldığı programda alyansını çıkardığı görüldü. Genç oyuncu, böylelikle boşanma haberlerini doğrulamış oldu.
İpek Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in anlaşmalı olarak boşanacağı öğrenildi.