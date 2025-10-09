Altının silahı çok sağlam

Altının ons fiyatı uluslararası pazarlarda ons bazında son 1 yılda yüzde 54 yükselip 4 bin doların üstüne çıktı. Altında zirve nokta şu anda 4 bin 54 dolar seviyesi. Tabi gram altın fiyatı da buna paralel 5 bin 438 lira oldu. Son 3 yılda yatırımcıların gündeminden düşmeyen altın ABD'de hükümetin kapanması Fransa ve Japonya'daki siyasi çalkantılarla ralliye devam ediyor. 3 ana dayanağı bulunan altını uçuran ise temelde merkez bankalarının alımları. Geri kalan iki etken ise Trump'ın agresif ticaret ve jeopolitik hamleleri ile dinmeyen savaş riski ve çatışmalar, son olarak global merkez banklarının faiz indirim süreci.

Kimi yatırımcılar ise altının 2011'de çıktığı 2 binli zirvenin ardından 7 yıl gibi uzun süreli duraksamayı hatırlatıp 'aynısı olur mu' diye endişelenirken uzmanlar o dönem merkez bankalarının alımlarının bu denli güçlü olmadığını belirtiyor.

REKLAM advertisement1

3 YILDA SADECE 3 AY SATILDI

Peki altının temel yakıtı olan merkez bankalarının altın alımları durur mu? Önce son yıllarda neler olmuş ona bakalım. Ocak 2022'den bu yana merkez bankalarının aldığı altınlar ile satılanları karşılaştırırsak sadece 3 ay altın satışlarının alımlardan fazla olduğu görülüyor. 41 ay ise alımlar daha yüksek. Grafik bize genellikle merkez bankalarının fiyata göre yeniden alıma geçtiğini ancak satışın neredeyse hiç olmadığını gösteriyor. Bir başka rakam 2012'de toplam rezerv içinde yüzde 10'un altında olan altının payı son olarak yüzde 24'e kadar çıkmış. Merkez bankaları yaklaşık 1.1 milyar ons altını rezerv olarak tutmaya başlamış.

REKLAM BİR AY ARADAN SONRA YENİDEN ALIM Peki son günlerde neler oluyor? Merkez bankaları, hem IMF hem de ilgili merkez bankalarından gelen veriler Ağustos ayında merkez bankalarının rezervlerine net 15 ton eklediğini bize gösteriyor. Bu, Mart ve Haziran ayları arasındaki aylık net alımlarla büyük ölçüde uyumlu. Küresel rezervlerin Temmuz ayında sabit kalmasının ardından alım eğilimine geri dönüldüğü görülüyor. TAKTİKSEL SATIŞLARA DİKKAT! Diğer yandan bu yıl şimdiye kadar birden fazla rekor seviyeye ulaşan son altın fiyat yükselişi, muhtemelen merkez bankalarının alım seviyesini kısıtlıyor. Uzmanlar bu durumun daha taktiksel satışlarda da etkili olabileceğini belirtiyor. Yani bankalar fiyat yüksekken ara verip fiyat düştüğünde alım yapabilir. Bu da altın rallisini kesebilir. Tabii ki alımlardaki yavaşlama, merkez bankalarının genel olarak altına olan ilgisini kaybettiği anlamına gelmiyor. Aksine merkez bankalarının pozisyonlarını artırmaya devam etme konusunda istekli oldukları açık.

POLONYA EN GÜÇLÜ DESTEK Grafikde de görüldüğü gibi bu yıl 67 ton altın alan Polonya altının en güçlü silahı haline geldi. Üstelik geçen ay Polonya Ulusal Bankası (NBP), uluslararası rezervlerindeki hedef altın payını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkaracağını doğruladı. Hem önemli alımlar hem de fiyat artışı sayesinde bu yılın başlarında önceki hedefine ulaşan NBP, o zamandan beri altın rezervlerinin seviyesini sabit tuttu. Banka "Alımların ölçeği ve hızı piyasa koşullarına bağlı olacaktır" ifadesini açıkça belirtti. Son zamanlarda altın birikiminde yaşanan duraklamaya rağmen, NBP bu yıl altın rezervlerine 67 ton ekleyerek lider alıcı olmaya devam ediyor. Ağustos ayı sonunda Polonya'nın toplam altın rezervi 515 ton olarak gerçekleşti. Diğer yandan Bulgaristan'da ağustos ayında düzenli altın alıcıları arasına katıldı. Ağustos ayında yedi merkez bankası altın rezervlerinde artış bildirdi. Buna karşılık, sadece iki merkez bankası altın rezervlerinde düşüş bildirdi. Kazakistan Merkez Bankası , üst üste altıncı ay alım yaparak 8 tonluk altın ekledi. Bankanın altın rezervi şu anda 316 ton. Bu rakam 2024 yılı sonuna göre 32 ton daha fazla. Bulgaristan Merkez Bankası'nın altın rezervleri, Haziran 1997'den (8 ton) bu yana en büyük aylık artış olan 2 ton artarak 43 tona ulaştı. Ocak 2026'da Bulgaristan, Euro Bölgesi'nin 21. üye ülkesi olacak ve katılım süreci kapsamında bir miktar altını ECB'ye transfer edebilecek.

TÜRKİYE DE 2 TON ALIM YAPTI Bizi biraz daha yakından ilgilendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, resmi altın rezervlerine 2 ton daha ekledi. Bugüne kadarki resmi rezervler 21 ton artarak 639 tona yükseldi. Çin Halk Bankası, altın rezervlerinde üst üste onuncu aylık artışla 2 tonluk bir alım bildirdi. Toplam altın rezervi 2.300 tonu aşmış olsa da, toplam uluslararası rezervlerin %7'sini oluşturmaya devam ediyor. Özbekistan Merkez Bankası da ay içinde 2 tonluk bir artış kaydetti. Toplam altın rezervleri şu anda 366 ton seviyesinde olup, 2024 yılı sonuna göre 17 ton daha düşük. Çek Merkez Bankası (CNB), 2 ton daha altın satın alarak istikrarlı altın birikimini sürdürdü. Bu, bankanın aylık alım serisini 30 aya uzatırken, toplam altın rezervini de 65 tona yükseltti. CNB, 2028 yılı sonuna kadar uluslararası rezervlerinin bir parçası olarak 100 ton altın bulundurmayı hedefliyor. Gana Merkez Bankası 2 ton altın satın alarak yıl sonu alımını 5 tona, altın rezervini ise 36 tona çıkardı. Altının satıcıları ise Rusya Merkez Bankası (3 ton) ve Endonezya Bankası (2 ton) oldu. Rusya'nın altın rezervlerindeki azalmanın, büyük olasılıkla ülkenin madeni para basma programıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

ÇİN'DEN DE DESTEK GELDİ Son olarak altını destekleyecek bir başka haber Çin'den geldi. Çin'in merkez bankası, eylül ayında üst üste 11. ayda da rezervlerine Altın eklemeye devam etti. Çin Merkez Bankası (PBoC) rezervlerine 40.000 troy ons (1,24 ton) altın ekleyerek toplamı 74,06 milyon troy onsa (2.303,5 ton) çıkardı. Çin, Kasım 2024'te alımlarına yeniden başladıktan sonra toplamda 1,26 milyon troy ons (39,2 ton) Altın satın aldı. Pazar günü açıklanan verilere göre, merkez bankasının elindeki külçe altın miktarı geçen ay 0,06 milyon troy ons artarak 74,02 milyon troy onsa yükseldi. Çin, bu altın alım turuna Kasım ayında başlamış ve bu dönemde toplam 1,22 milyon troy ons altın biriktirmişti. Goldman Sachs Group Inc.'e göre, Fed'in bağımsızlığına gelebilecek herhangi bir zarar, altını 5 bin doların üstüne çıkarabilir.