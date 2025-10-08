Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öldürülen Pınar Bulunmaz ile ilgili davanın bugün görülen duruşmasında önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme tutuksuz yargılanan eşi Rıdvan Bulunmaz hakkında 'Kaçma şüphesi' bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Rıdvan Bulunmaz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Olaydan sonra tutuklanan Bulunmaz 3 ay sonra tahliye edilmişti. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 08.10.2025 - 16:09 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:12
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te, evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti.

        Olay sonrası Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca, "eşi kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı.

        İddianamenin kabul edilmesinden sonra 3 ay tutuklu bulunan Rıdvan Bulunmaz tutuksuz yargılanmaya başlandı.

        TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

        Gündemi sarsan Pınar Bulunmaz cinayetinin davası bugün Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bugün görülen davada mahkeme, tutuksuz yargılanan Rıdvan Bulunmaz hakkında sanığın ‘Kaçma şüphesi’ bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Olay 22 Şubat 2024 günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Pınar Bulunmaz, eşi Rıdvan Bulunmaz ile aracın içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca, "eşi kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

        İDDİANAMEDE DETAYLARA YER VERİLDİ

        İddianamede, olay günü Pınar Bulunmaz ve Rıdvan Bulunmaz arasında tartışma yaşandığı, maktulün ikametten çıkarak koşarak uzaklaştığı, Rıdvan Bulunmaz’ın aracıyla maktulü takip ettiği belirtildi. Sonrasında Rıdvan Bulunmaz’ın, aracına bindirdiği eşini taşıma ruhsatlı silahıyla ateş ederek göğüs bölgesinden vurduğu, maktulün ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak gelişen iç ve dış kanama sonucu vefat ettiği anlatılan iddianamede, böylelikle şüphelinin eyleminin, Türk Ceza Kanunu’nun "kadına, eşe karşı kasten öldürme suçu"nu oluşturduğu bildirildi.

        Suçlamayı kabul etmeyen ve eşinin kendisini vurduğunu iddia eden şüphelinin beyanlarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği iddianamede, Rıdvan Bulunmaz’ın "eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

        İNTİHAR İDDİASINDA BULUNMUŞTU

        Rıdvan Bulunmaz, kollukta alınan ifadesinde özetle, ''cinayeti işlemediğini, Pınar Bulunmaz ile kavgalı olduklarını, evden çıkıp koşarak uzaklaşan Pınar Bulunmaz'ı yakalayarak araca bindirdiğini, bu sırada Pınar Bulunmaz'ın kendisini vurduğunu” öne sürmüştü.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2024’te hazırlanan raporda, Rıdvan Bulunmaz’ın sol el svabında atış artığı tespit edildi. Soruşturma aşamasında olayın yaşandığı yerde oturan bir tanığın, "Rıdvan’ın kapıyı kapatıp aracın önüne geldiği esnada ön yolcu koltuğunda oturan Pınar’ın sağ eliyle kendisine doğru silahı doğrulttuğunu gördüm" şeklinde ifade vermesi üzerine sanık Rıdvan Bulunmaz, tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtikten sonra 11 Haziran 2024’te Siverek Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla konutu terk etmeme tedbiriyle tahliye edilmişti.

        Ardından Siverek Sulh Ceza Hakimliği, sanık hakkında verilen ''konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirini' kaldırarak, "haftanın belirli günlerinde imza atma" adli kontrol tedbirine çevirmişti.

