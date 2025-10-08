Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!

NE OLMUŞTU?

Olay 22 Şubat 2024 günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Pınar Bulunmaz, eşi Rıdvan Bulunmaz ile aracın içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybetti. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca, "eşi kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

İDDİANAMEDE DETAYLARA YER VERİLDİ

İddianamede, olay günü Pınar Bulunmaz ve Rıdvan Bulunmaz arasında tartışma yaşandığı, maktulün ikametten çıkarak koşarak uzaklaştığı, Rıdvan Bulunmaz’ın aracıyla maktulü takip ettiği belirtildi. Sonrasında Rıdvan Bulunmaz’ın, aracına bindirdiği eşini taşıma ruhsatlı silahıyla ateş ederek göğüs bölgesinden vurduğu, maktulün ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak gelişen iç ve dış kanama sonucu vefat ettiği anlatılan iddianamede, böylelikle şüphelinin eyleminin, Türk Ceza Kanunu’nun "kadına, eşe karşı kasten öldürme suçu"nu oluşturduğu bildirildi.

Suçlamayı kabul etmeyen ve eşinin kendisini vurduğunu iddia eden şüphelinin beyanlarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği iddianamede, Rıdvan Bulunmaz’ın "eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İNTİHAR İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Rıdvan Bulunmaz, kollukta alınan ifadesinde özetle, ''cinayeti işlemediğini, Pınar Bulunmaz ile kavgalı olduklarını, evden çıkıp koşarak uzaklaşan Pınar Bulunmaz'ı yakalayarak araca bindirdiğini, bu sırada Pınar Bulunmaz'ın kendisini vurduğunu” öne sürmüştü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2024’te hazırlanan raporda, Rıdvan Bulunmaz’ın sol el svabında atış artığı tespit edildi. Soruşturma aşamasında olayın yaşandığı yerde oturan bir tanığın, "Rıdvan’ın kapıyı kapatıp aracın önüne geldiği esnada ön yolcu koltuğunda oturan Pınar’ın sağ eliyle kendisine doğru silahı doğrulttuğunu gördüm" şeklinde ifade vermesi üzerine sanık Rıdvan Bulunmaz, tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtikten sonra 11 Haziran 2024’te Siverek Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla konutu terk etmeme tedbiriyle tahliye edilmişti.

Ardından Siverek Sulh Ceza Hakimliği, sanık hakkında verilen ''konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirini' kaldırarak, "haftanın belirli günlerinde imza atma" adli kontrol tedbirine çevirmişti.