"GALATASARAY'IN 340 MİLYON EURO YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR"

İlk konuşmasının ardından divan kurulu üyelerinin kendisini eleştiren yorumlarına ve iddialarına cevap vermek üzere yeniden kürsüye gelen Özbek şunları söyledi:

"Hem finansala yönelik hem faaliyetlere yönelik eleştiriler oldu. Onları cevaplamak için tekrar karşınızdayım. Değerli Divan üyemiz Mehmet Bilen, birkaç tane konuya parmak bastı. Galatasaray Sportif AŞ'nin ve Galatasaray Derneği'nin konsolide borç yapısı. Galatasaray Sportif AŞ seviyesinde baktığımız zaman; sporun ve özellikle futbolun sürekliliğini düşündüğümüz zaman, bir takım kuruyorsunuz, oyuncular farklı süredeki kontratlarla hizmet ediyor. Futbol AŞ'nin yükümlülükler diye bir şeyi ortaya çıkıyor bilançoda. Bunu gereği gibi analiz eden arkadaşlarıma lafım yok. Diyelim ki, yapmış olduğu kontratlar itibarıyla Galatasaray Sportif AŞ'nin 2025/26 dönemiyle ilgili yükümlülükleri farz edelim 90 milyon Euro, 2026/27 80 milyon Euro diye devam ediyor. Bazı yorumcular bunu alt alta topluyor, tüm kontratları ve yükümlülükleri toplayarak Galatasaray'ın 340 milyon Euro yükümlülüğü var, doğru doğru. Şunu da ilave etmek lazım, Galatasaray Sportif AŞ, stadyum mağaza geliriyle, naklen yayın geliriyle, oyuncu satışıyla vs gelirleri var. Bu gelirler her sene tekrar ediyor. Dolayısıyla futbol içinde yaşamanın usulü bu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor, ayak bastı parası yaklaşık 30 milyon Euro, Liverpool maçından 3 milyon bonus geliyor, kazandıkça 3 milyon basıyor. Hepsini yok sayıp Galatasaray'ın bu kadar yükümlülüğü var demek doğru değil. Karşısına da T cetveli koyup geliri koyman lazım."